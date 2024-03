王雙駿音樂會｜演出期間發生意外 樂手墮台受傷 音樂會一度暫停

《王雙駿HATS ON音樂會》While the Music Lasts今日(9日)假香港會議展覽中心舉行,王雙駿(Carl叔叔)是夜結集於不同年代合作無間的代表,包括謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及& The Duo Band等演出,可惜在演出期間,有樂手發生意外疑墮台受傷,音樂會一度暫停。

王雙駿:佢清醒、識講笑

現場消息指,救護車其後直接駛入後台,並送走傷者。約在晚上9時58分,王雙駿在台上簡單交待事件,「剛才我哋發生舞台意外,我哋一位樂手阿Paul跌咗落升降台,唔緊要,大家唔使擔心,已經去緊醫院,佢清醒、識講笑。多謝大家支持,我哋希望佢冇事。」Paul是The Duo Band成員,他在另一位樂手陪同下送往醫院。之後,王雙駿宣布音樂會繼續,輪到陳奕迅(Eason)出場,全場氣氛再次興奮起來。

Eason表示:「The show must go on, We love him!」他介紹The Duo Band成員,輪到恭碩良發言時,他交代Paul的情況,指對方仲識搞笑,「問佢記唔記得啲嘢,佢話記得Eason要送架車!」Eason聞言即回應:「我送架衣車俾佢!」