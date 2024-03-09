王雙駿音樂會｜演出期間發生意外 樂手墮台受傷 音樂會一度暫停

墮台意外在約9時35分發生，當柳應廷(Jer)和吳林峰唱完《樂壇已死》後，原定有另一組嘉賓出場，然而當時燈光全關，遲遲未見有歌手出場。約10分鐘後，演唱會導演宣布：「發生咗小意外，有人受傷，但係冇生命危險，我哋需要等救護車嚟接走傷者先可以繼續，我哋先稍等一陣，俾我哋去處理，多謝大家嘅耐心，好對唔住。」

《王雙駿HATS ON音樂會》While the Music Lasts今日(9日)假香港會議展覽中心舉行，王雙駿(Carl叔叔)是夜結集於不同年代合作無間的代表，包括謝霆鋒、麥浚龍、柳應廷、李駿傑、吳林峰及& The Duo Band等演出，可惜在演出期間，有樂手發生意外疑墮台受傷，音樂會一度暫停。

王雙駿：佢清醒、識講笑

現場消息指，救護車其後直接駛入後台，並送走傷者。約在晚上9時58分，王雙駿在台上簡單交待事件，「剛才我哋發生舞台意外，我哋一位樂手阿Paul跌咗落升降台，唔緊要，大家唔使擔心，已經去緊醫院，佢清醒、識講笑。多謝大家支持，我哋希望佢冇事。」Paul是The Duo Band成員，他在另一位樂手陪同下送往醫院。之後，王雙駿宣布音樂會繼續，輪到陳奕迅(Eason)出場，全場氣氛再次興奮起來。

Eason表示：「The show must go on, We love him！」他介紹The Duo Band成員，輪到恭碩良發言時，他交代Paul的情況，指對方仲識搞笑，「問佢記唔記得啲嘢，佢話記得Eason要送架車！」Eason聞言即回應：「我送架衣車俾佢！」