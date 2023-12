天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)於1994年推出聖誕歌曲《All I Want for Christmas Is You》,近5年每逢聖誕也登上Billboard Hot 100,甚至成為冠軍歌,瑪麗被封為美國聖誕節女王。白宮官方IG今日發布多張相片,原來瑪麗與孖生子女日前到訪白宮,與總統拜登和副總統Kamala Harris會面預祝聖誕。穿上套裝短裙的天后與總統、副總統合照,參觀白宮內的聖誕裝飾,與子女在巨型聖誕樹下影相留念。瑪麗表示:「好高興可到訪白宮,在這裡我感受到所有的節目氣氛。」