《All I Want For Christmas Is You》是每年聖誕必聽歌曲。

樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)於1994年10月推出的聖誕歌《All I Want For Christmas Is You》,一年比一年受歡迎,近5年的聖誕節例必打入Billboard Hot 100,歌曲已為聖誕節必聽之歌。瑪麗今日於Twitter發文,《All I Want For Christmas Is You》被美國國會圖書館(Library of Congress) 唱片登記處選為今年25首保存歌曲之一。這位54歲天后表示:「我感到無比光榮,我絕未有想到創作和灌錄這首歌時會發生今日的事,感謝國會圖書館。」