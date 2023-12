每逢聖誕節必聽的歌曲《All I Want For Christmas Is You》,不但令天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey)更加名成利就,近日更獲美國國會圖書館列入國家錄音登記冊內。瑪麗嘉兒上周現身華盛頓的美國國會圖書館,除了參觀館內名著,更從圖書館館長Carla Hayden手中接過證書,宣布《All I Want For Christmas Is You》正式列入國家錄音登記冊。

國家錄音登記冊只會將具有文化、歷史、美學義意或美國生活的作品列入冊內,這些作品均被視為美國錄音遺產。歷年來獲列入的歌曲分別有樂隊Queen的《Bohemian Rhapsody》和Roy Orbison的《Oh, Pretty Woman》。