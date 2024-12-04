瓊瑤離世｜曾因插喉與繼子女爆衝突 平鑫濤前妻出書指有人勾引老公

著名女作家瓊瑤在家中輕生，享年86歲。數日前她在社交平台發文懷念亡夫平鑫濤。她與皇冠文化集團創辦人平鑫濤結婚39年，是對方的第二任妻子。平鑫濤於2016年因病入院，並於2019年離世。2017年瓊瑤曾因老公要插鼻胃管而與平鑫濤的子女意見相左，雙方最後決裂。瓊瑤一怒之下，更把自己所有著作的版權，離開了平家與皇冠出版社。其後她出版《雪花飄落之前》談論生死尊嚴，內容談及平鑫濤的意願。其後平鑫濤的前妻也趁機出回憶錄，揭秘三人之間的離合恩怨。

瓊瑤與平鑫濤子女爆衡突

當年瓊瑤曾向傳媒公開平鑫濤的病況，指對方已經患上失智症，希望可以尊重他的醫院，可以走得有尊嚴，主張拔管放棄治療。其後平鑫濤的兒子平雲曾透過Facebook寫下「一封沉重的公開信」，認為瓊瑤一連串發文透露父親病情，猶如在寫長篇小說，使他們不能接受。

出書談與平鑫濤前妻家庭恩怨

瓊瑤在《雪花飄落之前》提到當時她發現老公平鑫濤躺在床上意識不清，就趕緊將他送往醫院，加上因為平鑫濤失去意識前曾希望，若自己真的倒下「不急救、不插管、不進加護病房」，奈何平鑫濤和前妻生的3個小孩對此相當不諒解，經過多次爭執後，她選擇妥協。她在書中亦提到自己跟平鑫濤前妻的恩怨，當中提到「可是，你我都是二度婚姻，當初明明是你拚命追求我，長達16年。讓我受了多少委屈！」