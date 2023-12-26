甄子丹女兒甄濟如首度於香港演出 於成長地獻唱喜獲家人支持

甄子丹的女兒甄濟如(Jasmine)以樂壇創作型唱跳歌手身份出道，先後於9月推出首張大碟《tbh》及9月推出新歌《慣性倔強》後，於昨日(25日)聖誕佳節首度於香港作首次現場表演，於尖沙咀K11 MUSEA舉行的「YouTube Music Night」跟歌迷們近距離接觸，「首次在香港表演，當然緊張，不過同時對我來說是個非常特別的日子，因為這是我成長的地方，而我很喜歡演出，今天能夠通過音樂跟觀眾連繫起來令我很高興哩！加上我的家人、朋友和歌迷都到來支持我，我非常非常的開心啊！」

預告繼續推出國語歌

除了獻唱Jasmine自己創作的歌曲《idk》及《it's not u it's me》外，今次更特別選唱了《All I Want for Christmas is You》、《Have Yourself a Merry Little Christmas》及《Winter Wonderland》三首聖誕歌，「我揀選的都是我成長時會唱的歌曲，而這幾首都是我最喜愛的聖誕歌頭五位，所以非常興奮呢！」雖然在寒冷天氣下戶外演唱，但Jasmine精彩的演出獲得不少掌聲。

推出過國語歌曲《慣性倔強》後，Jasmine亦預言會帶來更多國語歌，「新一年將會有很多令人興奮新歌，大家請密切留意啊！下年我將推出一些我自己創作中最為喜愛的歌曲，希望推出時大家也會愛上這些歌啦！」