甄子丹女兒甄濟如首度於香港演出 於成長地獻唱喜獲家人支持

預告繼續推出國語歌

除了獻唱Jasmine自己創作的歌曲《idk》及《it's not u it's me》外,今次更特別選唱了《All I Want for Christmas is You》、《Have Yourself a Merry Little Christmas》及《Winter Wonderland》三首聖誕歌,「我揀選的都是我成長時會唱的歌曲,而這幾首都是我最喜愛的聖誕歌頭五位,所以非常興奮呢!」雖然在寒冷天氣下戶外演唱,但Jasmine精彩的演出獲得不少掌聲。

推出過國語歌曲《慣性倔強》後,Jasmine亦預言會帶來更多國語歌,「新一年將會有很多令人興奮新歌,大家請密切留意啊!下年我將推出一些我自己創作中最為喜愛的歌曲,希望推出時大家也會愛上這些歌啦!」