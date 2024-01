甄子丹愛囡甄濟如出新歌為MV感動落淚 冀盼保留童真 寄語做最真實的自己

繼早前的《idk》、《tbh》及新歌《Forever 19》同樣一起參與創作的Jasmine,一向喜歡以音樂抒發她的情感,藉由新歌吐露自己面對成年的不安與惶恐。回到仍然是少女時代的她,母親、阿姨與外婆經常與Jasmine分享自己18至20歲的成長故事,面對長輩們精彩的成長經歷,讓自小視她們作模範的Jasmine,感到有點迷惘、焦慮與不知所惜。她驚覺自己快要由青少年走進成年人的世界,對於仍然是少女的Jasmine帶來不少震撼,於是把心事寫到《Forever 19》之中,好好記錄自己的情感。Jasmine於台上透露7歲開始寫歌:「嗰首歌叫《This is not the world》,係一首好傷感嘅歌,我都唔知自己點解會寫咁傷感嘅歌,但係我覺得創作音樂,可以畀我好好表達自己。」她又感謝家人的支持:「佢哋睇到我對音樂有好大嘅熱情。」

冀盼保留童真 寄語做最真實的自己

Jasmine指新歌的內容充滿着個人化的想法與感受,當中的意義是繼續做真正的自己:「當你長大,就會接觸唔同嘅環境,有唔同嘅經歷,但係無論點都要記得自己係邊個,記得自己嘅19歲,咁就夠啦。」正如《Forever 19》的歌詞「And even if the world has to change, I hope this part of me will stay forever 19」(就算這個世界一直在變,希望我那點童真能夠一直停留在19歲的時光)一樣,保有童真的率性與坦然。問到為何是19歲,Jasmine說:「19係我嘅幸運數字。首先19歲係青年期嘅最後一年,踏入20歲就真係成為大人,同埋我嘅生日係19號,所以我特別鍾意呢個日子。」

Jasmine更即場演繹新歌以及她的音樂作品《idk》、《it’s not you it’s me》、《慣性倔強》,並選唱兩首她很喜歡的歌曲——曲婉婷的《我的歌聲裡》及炎明熹的《Only for me》。問她為何會選兩首曲目,Jasmine說:「今日係第一次翻唱《我的歌聲裡》,細細個就好鍾意,而《Only for Me》係最近聽到,覺得好好聽,所以就想唱畀大家聽。」聲線優美的Jasmine,透過一首首動人的旋律,為觀眾們帶來充滿驚喜與感動的晚上。