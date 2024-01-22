甄子丹愛囡甄濟如出新歌為MV感動落淚 冀盼保留童真 寄語做最真實的自己

唱作歌手甄濟如（Jasmine Yen）昨日（18日）假中環藝穗會為全新歌曲《Forever 19》舉行發佈會，近距離為現場觀眾及樂迷獻唱多首作品，透過歌曲分享自己的少女心事。除了Jasmine的太婆、婆婆、父母甄子丹及汪詩詩、汪圓圓、湛琪清等家人到場支持，杜德偉與太太、呂良偉與太太楊小娟、琦琦、張玉珊與男友、姚焯菲、林愷鈴（Ashley）、柏安妮女兒許恩怡（Natalie）及其新歌MV導演鄭晉軒（Coba）亦前來欣賞，眾人齊齊準備鮮花及燈牌為Jasmine打氣。

甄濟如 Jasmine Yen 為新歌MV感動落淚 繼早前的《idk》、《tbh》及新歌《Forever 19》同樣一起參與創作的Jasmine，一向喜歡以音樂抒發她的情感，藉由新歌吐露自己面對成年的不安與惶恐。回到仍然是少女時代的她，母親、阿姨與外婆經常與Jasmine分享自己18至20歲的成長故事，面對長輩們精彩的成長經歷，讓自小視她們作模範的Jasmine，感到有點迷惘、焦慮與不知所惜。她驚覺自己快要由青少年走進成年人的世界，對於仍然是少女的Jasmine帶來不少震撼，於是把心事寫到《Forever 19》之中，好好記錄自己的情感。Jasmine於台上透露7歲開始寫歌：「嗰首歌叫《This is not the world》，係一首好傷感嘅歌，我都唔知自己點解會寫咁傷感嘅歌，但係我覺得創作音樂，可以畀我好好表達自己。」她又感謝家人的支持：「佢哋睇到我對音樂有好大嘅熱情。」 會上率先首播《Forever 19》的MV，在台邊的Jasmine感動落淚，作為頭號Fans的媽媽汪詩詩，一直在台邊為女兒拍片，見到Jasmine哭她亦跟着落下感動的淚水，而爸爸甄子丹全程流露滿意的笑容。MV以照相亭作場景，Jasmine謂：「呢個係我諗㗎，記得錄完呢首歌，第二日我同媽咪出行，喺機場嗰陣就諗緊點介紹呢首歌，最後諗到用photo booth（照相亭），代表住用佢記錄永恆嘅一刻。」

冀盼保留童真 寄語做最真實的自己 Jasmine指新歌的內容充滿着個人化的想法與感受，當中的意義是繼續做真正的自己：「當你長大，就會接觸唔同嘅環境，有唔同嘅經歷，但係無論點都要記得自己係邊個，記得自己嘅19歲，咁就夠啦。」正如《Forever 19》的歌詞「And even if the world has to change, I hope this part of me will stay forever 19」（就算這個世界一直在變，希望我那點童真能夠一直停留在19歲的時光）一樣，保有童真的率性與坦然。問到為何是19歲，Jasmine說：「19係我嘅幸運數字。首先19歲係青年期嘅最後一年，踏入20歲就真係成為大人，同埋我嘅生日係19號，所以我特別鍾意呢個日子。」 Jasmine更即場演繹新歌以及她的音樂作品《idk》、《it’s not you it’s me》、《慣性倔強》，並選唱兩首她很喜歡的歌曲——曲婉婷的《我的歌聲裡》及炎明熹的《Only for me》。問她為何會選兩首曲目，Jasmine說：「今日係第一次翻唱《我的歌聲裡》，細細個就好鍾意，而《Only for Me》係最近聽到，覺得好好聽，所以就想唱畀大家聽。」聲線優美的Jasmine，透過一首首動人的旋律，為觀眾們帶來充滿驚喜與感動的晚上。

原本發佈會於Jasmine獻唱新歌《Forever 19》後結束，最後在台下歡呼聲不停叫安歌，Jasmine 便送上輕快的《tbh》，台上台下齊齊又唱又跳，又以燈牌、手機燈打拍子，氣氛高漲又温馨。適逢Jasmine的20歲生日，大會特意為她舉杯慶祝及喻意新歌成功。Jasmine的生日願望是希望新歌，得到很多人的喜歡，最後她又感謝所有工作人員的幫忙、家人的鼓勵、朋友們的支持，並到台下與全場大合照，為難忘的一刻留影。