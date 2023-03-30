甄子丹捲起葉問熱潮 創事業高峰 「宇宙最強」稱號如何得來？

這個三月，甄子丹非常忙碌。月初，他首度獲委任成為全國政協委員，出席全國兩會。一星期後，他以頒獎嘉賓身份出席奧斯卡頒獎禮。這星期，他參演的《殺神John Wick 4》上映，又忙着出席電影首映禮做宣傳。 年輕一代認識甄子丹，大都源於《葉問》，但究竟他的演藝路是如何逐步走來？他又為何得到「宇宙最強」的稱號？ 文：當代中國

甄子丹自幼習武 受李小龍影響學自由搏擊 如果你曾是亞洲電視的捧場客，應該早於1990年代見識過甄子丹的身手，他主演的《洪熙官》和《精武門》中出色的武術場面，大受觀眾歡迎。

甄子丹出生於廣東一個武術世家，兩歲時全家移居香港，至12歲移民美國。 甄子丹的母親是太極拳師傅，他自小跟隨母親習武，除了太極等傳統中國武術，甄子丹亦受到李小龍的影響，學習過自由搏擊。1981年，他曾於北京市什剎海體育運動學校武術隊接受兩年訓練。

甄子丹獲袁和平賞識 踏足香港影壇發展 1983年，他結束北京武術隊的訓練，當返回美國時，途經香港，偶然認識了正在尋找功夫新星的導演袁和平。袁和平很賞識甄子丹的身手，安排他在一些電影中擔任替身及演出，小試牛刀。 一年後，袁和平安排甄子丹擔任男主角，主演電影《笑太極》，自此，開啟了兩人30多年的師徒情誼，也帶領甄子丹正式踏入香港影壇。 1990年代，甄子丹嘗試影視雙線發展。1992年，他在《黃飛鴻之二：男兒當自強》首次飾演反派納蘭元述，獲得香港電影金像獎最佳男配角提名。

甄子丹曾自組公司拍戲 遇亞洲金融風暴陷低潮 甄子丹在1996年成立公司，曾自導自演《戰狼傳說》，外界評價不俗。到了1998年再自導自演《殺殺人、跳跳舞》時，遇上亞洲金融風暴，在資金中斷下勉強完成作品。惟票房失利下，令到公司破產，甄子丹亦陷入低潮。 直至2002年，甄子丹經李連杰的引薦，有份演出張藝謀執導的《英雄》，才令甄子丹在影壇再度受到關注。 到了《七劍》、《殺破狼》及《導火線》等，甄子丹的拼搏表現和矯捷身手，都逐漸得到觀眾的認同。而真正令他一炮而紅、揚名天下的，是現在人所共知的《葉問》。

甄子丹在不看好下拍《葉問》 苦練詠春舊患復發也拼搏 當初黃百鳴找甄子丹演出《葉問》，原來外界是一致不看好的。 2005年甄子丹拍畢《七劍》後，獲黃百鳴簽下三部動作片合約，拍了《龍虎門》和《導火線》後，原本第三部是拍《衛斯理傳》，後來黃百呼改變主意拍《葉問》。 葉問是詠春宗師，但偏偏甄子丹不諳詠春，因此他初時沒有信心可以做好角色。結果，甄子丹不單減重10公斤，又花九個月學習詠春。雖然密集艱辛的拍攝工作，令他舊患復發，甚至右手不能提起，更有說醫療按摩師需要在拍攝期間，於片場24小時長駐候命。

甄子丹《葉問》系列迎來事業高峰 「Ip Man」形象深入民心 辛苦換來票房大賣、口碑大讚，《葉問》更令甄子丹迎來電影事業的高峰，之後的三部《葉問》系列電影，同樣票房報捷，口碑載道，令甄子丹的聲名紅遍亞洲華人社會，甚至不少人提起甄子丹，就想起「Ip Man」，仿佛劃上了等號。