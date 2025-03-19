生啤盃籃球明星賽｜姜濤跌到褲穿窿奪MVP獲張繼聰認證 Edan親解拍團綜提早返港原因：希望大家實事求是

《生啤盃籃球明星賽》今晚(18日)於旺角麥臣場館舉行，由張繼聰、呂爵安(Edan)、歐鎮灝(George)、吳林峰、陳鎮亨和希晉等組成的白隊奪銀，對於繼《903 AllStar 籃球賽》後再次屈居第二，張繼聰歸因於九運自己屬火，但仍滿意賽果，「如果攞金會失望，同埋有球係step back，有姿勢有實際，最高技術嘅球員先打到假波，我已邁向打假波層次。」同隊的Edan表示如果自己是黑氣石的話，張繼聰是銀器石。姜濤獲得MVP，他雖然謙說是運氣，但獲得張繼聰認證，阿聰大讚，「阿姜今日係勁，佢好似啲馬拉松選手衝入嚟。」

姜濤博到盡跌倒幾次，甚至跌到褲子穿了兩個大洞，幸而只屬皮外傷；同隊的Stanley的膝蓋被撞，一度要退場冰敷，直到第四節再上場，他憶述受傷經過，「我Mark希晉，但唔關佢事，因為自己太搏，打籃球係咁，而家一曲就痛。」對於比賽期間，謝安琪為張繼聰打氣時，說笑指Stanley與阿聰碰撞，下次來她家食飯要落瀉藥，Stanley聞言指，下次要與張繼聰一隊。Edan在第三節時因抽筋而要退場休息，他形容是「堅抽」，經救護員吳林峰協助拉筋雖然稱有好轉。

姜濤坦言拍完團綜回港兩日即參賽，感到疲倦，不過能與花姐和3位成員傾心事，是難得的機會。對於因燒棉花糖而被花姐拍唔夠男人的姜濤，表示「真係好熱，大家得閒可去去燒，唔知點解會變咗一個新聞。」同樣有份拍綜藝的Edan，早前被指為了跟緋聞女友林明禎過白色情人節，未拍完拍完節目便突然返港，他解說：「屋企有急事所以先咁，因為都係爭兩日，有邊個會唔想完成埋個節目，同堆呢個節目係好enjoy。都係親戚身體問題，我唔想講太多，無諗過會咁傳，都覺得唔係咁好，始終空穴來風，會影響到其他人，希望大家實事求是。」

大表哥被封祖師爺

大表哥日前出席活動時，舉行《手印》MV澄清大會時，提到Edan教大家做戲，又稱對方為呂爵安老師。Edan在大表哥提示下直認喜歡教人，因為自己的老師是邱視帝，又話自己由《闔家辣》開始，已獲邱視帝去到現場教戲，對放是「祖師爺」。「每句對白、每粒字都教，喺佢身上學到好多嘢，佢唔好意思話畀大家聽，所以叫我幫佢傳達。」而姜濤表示教自己戲的是張繼聰，眾人即和應。

回應Chill Blub門票紛爭

對於有報指指因Anson Lo後援會能優先訂CHILL CLUB》頒獎禮門票，惹來其他鏡粉不滿，姜濤表示：「我相信公司一定會有公平公正嘅做法，我哋做歌手，做好自己嘅歌令大家享受就得，唔使睇得太重。（有無同Anson Lo傾？）我哋其實都有默契，唔會特別去傾。」