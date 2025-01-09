由翠如BB變媽媽仍童心未泯 瘋狂與Sesame Street x LINE FRIENDS打卡

懷孕的女人是最美麗，今年將升格當媽的黃翠如(Priscilla)，陀住準蛇B出席荷里活廣場與Sesame Street X LINE FRIENDS的「新春甜蜜派對」。即將由「翠如BB」變「翠如媽媽」仍童心未泯，走到場內與Elmo、Cookie Monster、Big Bird、Brown、Cony及Sally等卡通人物合照，又在6米高的Elmo及 Brown「盤滿缽滿糖果滑梯」前留影，讓肚裡蛇B感受過年氣氛。

看見粉紅色裝置即想嘗甜點

翠如媽媽向來活潑喜歡四圍去，今日即使陀B亦無阻外出參與活動，她一到荷里活廣場就急不及待地搵同樣貪玩的 Cookie Monster和Sally於旋轉木馬打卡位合照。見到裝置布滿色彩繽紛甜點，Priscilla即時笑指好肚餓：「自從有咗BB後胃口真係好好，特別係對甜嘢無晒抵抗力。呢到除咗粉紅色夠曬新年氣氛之外，仲加咗好多甜品嘅打卡位，又有甜甜圈又有馬卡龍，太吸引啦。」她又呼籲家長帶小孩前來與新年裝置打卡留影，在充滿童真的卡通裝置下，紀錄小朋友的成長。