男兒當入樽｜五大主角驚現紅隧 年底將登上電車車身穿梭港島區

動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》改編自井上雄彥創作的人氣漫畫《男兒當入樽》,已在日本熱爆上映。香港宣傳攻勢亦是一浪接一浪,自今日(26日)boxing day起,紅磡海底隧道出入口九龍段、紅磡火車站上的多層停車場,懸掛了一幅《THE FIRST SLAM DUNK》的巨型廣告牌供粉絲打卡。此外,《THE FIRST SLAM DUNK》主題電車將於30日(周五)登場,穿梭於港島鬧市。