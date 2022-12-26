男兒當入樽｜五大主角驚現紅隧 年底將登上電車車身穿梭港島區

動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》改編自井上雄彥創作的人氣漫畫《男兒當入樽》，已在日本熱爆上映。香港宣傳攻勢亦是一浪接一浪，自今日(26日)boxing day起，紅磡海底隧道出入口九龍段、紅磡火車站上的多層停車場，懸掛了一幅《THE FIRST SLAM DUNK》的巨型廣告牌供粉絲打卡。此外，《THE FIRST SLAM DUNK》主題電車將於30日(周五)登場，穿梭於港島鬧市。

浪接浪造勢

紅隧巨型廣告牌上，身穿湘北紅黑色球衣的宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道，五人姿勢蓄勢待發。年底，五位入樽主角更會「登」上充滿香港特色的主題電車，一邊車身是作為活躍的三分球射手三井壽及湘北的突擊隊長宮城良田，另一邊車身則是擁有一頭紅髮的高中才開始打籃球的外行人櫻木花道，以及被宮城暱稱為「老大」的隊長赤木剛憲及一年級超級新人流川楓。戲院方面，自本周三(28日)趗，香港五間戲院將放置3人最新的實體主海報連，同主海報宣傳企牌給大家打卡。不得不提是，《THE FIRST SLAM DUNK》Instagram限時動態濾鏡已於今日獨家於香港上架，粉絲可跟宮城良田、三井壽、流川楓、赤木剛憲及櫻木花道同框合照！