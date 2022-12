香港將於明年1月12日上映《THE FIRST SLAM DUNK》。

日本著名漫畫家井上雄彥經典作《男兒當入樽》劇場版《THE FIRST SLAM DUNK》,昨日於日本正式開畫,日媒指首日票房達7.1億日圓,成為年度最高開畫票房第2高作品,僅次10億日圓的《ONE PIECE FILM RED》。劇場版用上3D呈現,90%網民讚好,認為該片成功營造出現場感。

《THE FIRST SLAM DUNK》在日本上映,當地評價正面。

***以下有部分劇透內容***

主角變宮城良田

有不少日本網民看過《THE FIRST SLAM DUNK》後,即即在Twitter出po劇透,指今次故事是早前傳聞的湘北鬥山王一役,當中部分情節經過微調,與漫畫內容稍有出入,可視之為《男兒當入樽》的另一部新作。另外,今次劇場版的主角並非櫻木花道,而是宮城良田。完場時他說出一句對白:「只有我一個認為還有機會贏?」無疑還有下集。有網民甚至推斷,井上雄彥會安排湘北五子每人擔當一集的主角,換句話《THE FIRST SLAM DUNK》會製作多至少4集!莫非下集會命名為《THE SECOND SLAM DUNK》?