以現時走勢,《THE FIRST SLAM DUNK》大有機會打破10億日圓票房。

日本經典漫畫《男兒當入樽》首部動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》,自去年12月3日於日本上映後,票房累創新高,除了一直力壓名導占士金馬倫(James Cameron)的《阿凡達:水之道》穩守票房冠軍。據日本最新電影票房顯示,《THE FIRST SLAM DUNK》上映32天,票房已破67億日圓,全國有641萬人入場觀看,更是連續5星期票房冠軍。香港於1月12日上映,銅鑼灣時代廣場舉辦《THE FIRST SLAM DUNK》限定店,售賣官方精品。