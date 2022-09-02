熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 天氣 樓市 MIRROR演唱會意外 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
娛樂
2022-09-02 17:29:21

白色強人II｜馬國明入行23年飾演過15次醫生 被網民笑行醫年資超過3000年

分享：

馬國明入行23年飾演過15次醫生

TVB醫療劇《白色強人II》將於今晚迎來大結局，劇集演員陣容超華麗，由郭晉安、馬國明、胡定欣、陳豪、唐詩詠及張曦雯主演。馬國明今次喺劇中再一次飾演醫生唐明，其他佢自1999年入行以嚟飾演15次醫生，當中憑《On Call36小時》嘅神經外科醫生「一件頭」張一健一角奠定當家小生之位，前年再憑《白色強人》嘅心胸肺外科主管醫生唐明一角首次奪視帝寶座。馬國明嘅醫生角色範圍甚廣，由古代嘅大夫，演至現代不同部門嘅醫生，絕對可以話係經驗十足，更被網民笑佢做醫生嘅年資超過3000年。

馬國明入行23年飾演嘅醫生角色包括：

  1. 2022年《白色強人II》飾演醫院副院長 / 心胸肺外科顧問醫生 唐明
  2. 2021年《星空下的仁醫》飾演小兒外科顧問醫生 況叢昕
  3. 2019年《白色強人》飾演心胸肺外科主管醫生 唐明
  4. 2016年《心理追兇 Mind Hunter》飾演臨床心理醫生 鍾泰然
  5. 2013年《On Call 36小時II》飾演神經外科醫生 張一健
  6. 2012年《On Call 36小時》飾演神經外科醫生 張一健
  7. 2006年《本草藥王》飾演太醫院吏目 ／ 李時珍徒弟 龐憲
  8. 2004年《天涯俠醫》飾演山區兒科醫生 石醫生
  9. 2002年《流金歲月》飾演診所醫生
  10. 2001年《酒是故鄉醇》飾演腦科醫生
  11. 2001年《紅衣手記》飾演急症室醫生
  12. 2001年《公私戀事多》飾演張醫生
  13. 2001年《封神榜》飾演大夫
  14. 2000年《雷霆第一關》飾演婦科醫生
  15. 2000年《無業樓民》飾演普通科醫生

2022年《白色強人II》飾演醫院副院長 / 心胸肺外科顧問醫生 唐明

2022年《白色強人II》飾演醫院副院長 / 心胸肺外科顧問醫生 唐明

2022年《白色強人II》飾演醫院副院長 / 心胸肺外科顧問醫生 唐明

2022年《白色強人II》飾演醫院副院長 / 心胸肺外科顧問醫生 唐明

2021年《星空下的仁醫》飾演小兒外科顧問醫生 況叢昕

2021年《星空下的仁醫》飾演小兒外科顧問醫生 況叢昕

2019年《白色強人》飾演心胸肺外科主管醫生 唐明

2019年《白色強人》飾演心胸肺外科主管醫生 唐明

馬國明其他醫生角色

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受