白色強人II｜馬國明入行23年飾演過15次醫生 被網民笑行醫年資超過3000年

TVB醫療劇《白色強人II》將於今晚迎來大結局，劇集演員陣容超華麗，由郭晉安、馬國明、胡定欣、陳豪、唐詩詠及張曦雯主演。馬國明今次喺劇中再一次飾演醫生唐明，其他佢自1999年入行以嚟飾演15次醫生，當中憑《On Call36小時》嘅神經外科醫生「一件頭」張一健一角奠定當家小生之位，前年再憑《白色強人》嘅心胸肺外科主管醫生唐明一角首次奪視帝寶座。馬國明嘅醫生角色範圍甚廣，由古代嘅大夫，演至現代不同部門嘅醫生，絕對可以話係經驗十足，更被網民笑佢做醫生嘅年資超過3000年。
馬國明入行23年飾演嘅醫生角色包括：
- 2022年《白色強人II》飾演醫院副院長 / 心胸肺外科顧問醫生 唐明
- 2021年《星空下的仁醫》飾演小兒外科顧問醫生 況叢昕
- 2019年《白色強人》飾演心胸肺外科主管醫生 唐明
- 2016年《心理追兇 Mind Hunter》飾演臨床心理醫生 鍾泰然
- 2013年《On Call 36小時II》飾演神經外科醫生 張一健
- 2012年《On Call 36小時》飾演神經外科醫生 張一健
- 2006年《本草藥王》飾演太醫院吏目 ／ 李時珍徒弟 龐憲
- 2004年《天涯俠醫》飾演山區兒科醫生 石醫生
- 2002年《流金歲月》飾演診所醫生
- 2001年《酒是故鄉醇》飾演腦科醫生
- 2001年《紅衣手記》飾演急症室醫生
- 2001年《公私戀事多》飾演張醫生
- 2001年《封神榜》飾演大夫
- 2000年《雷霆第一關》飾演婦科醫生
- 2000年《無業樓民》飾演普通科醫生
2022年《白色強人II》飾演醫院副院長 / 心胸肺外科顧問醫生 唐明
2022年《白色強人II》飾演醫院副院長 / 心胸肺外科顧問醫生 唐明
2021年《星空下的仁醫》飾演小兒外科顧問醫生 況叢昕
2019年《白色強人》飾演心胸肺外科主管醫生 唐明
原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載