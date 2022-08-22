白色強人II｜高鈞賢抽搐戲獲激讚 拋低港男包袱 回港發展為挽救感情？

近年北上發展嘅高鈞賢，去年有傳因當時嘅緋聞富家女友吳玥彤而返香港發展，與邵氏簽下5年經理人合約，而高鈞賢有份演出嘅《白色強人II》，佢嘅演出獲觀眾大讚好戲。

高鈞賢繼《飛虎3壯志英雄》稍稍亮相而備受網民關注，外表無走樣之餘，變得更加穩重。高鈞賢於《白色強人II》飾演關卓軒（Ryan），本與李文信Vincent（陳豪飾）一齊擔任世界醫護團醫生，但正正喺Ryan準備回港與老婆團聚時，因Vincent生日而替代佢出勤，卻於戰區發生意外被子彈射中頭部，影響記憶及語言能力，不時會出現抽搐情況；返到香港不但做唔番醫生，老婆更帶女兒離開。Ryan轉為擔任便利店店員，期間一次追賊時被扑暈，被送往明成北醫院後與Vincent重逢。未料Ryan突暈倒，經檢查後得悉當年腦內嘅子彈已移近腦幹，引致心臟隨時會停頓，YT（郭晉安飾）勸告Ryan接受手術，不過Ryan拒絕治療，並留下拒絕急救字條；當YT發現佢心臟停頓時，只能放棄急救。

為演好角色 高鈞賢請教舞台劇導演

為詮釋好Ryan一角，高鈞賢事前搵咗舞台劇肢體導演黃俊達一齊研究，同埋上網睇好多資料，希望唔好做得太誇張，想盡量自然啲，連陳豪都大讚高鈞賢內心戲做得好。大批網民亦指高鈞賢演出有驚喜，與以往演出與別不同，仲話希望佢可以得到更多機會：「當一個演員能夠放棄以前的包袱，演出令人認同，他就是一個好演員，只是一段戲都演得令觀眾有共鳴」、「以前淨係覺得佢係花瓶，今次返嚟真係唔同晒」、「高鈞賢終於拋低佢港男包袱，演得好好」、「難得高鈞賢返香港拍劇，唔駛少戲成咁呀？好想睇多啲佢條線」、「痴線！真係做得好神似！演技大爆發」等等。

至於感情方面，高鈞賢緋聞女友吳玥彤擁有碩士學歷，2019年先後參選過港姐及亞姐。有指，吳玥彤家住淺水灣逾億元獨立屋，父母內地經商，家底豐厚，IG生活照都係有關出海、名牌手袋、下午茶等。雖然未有正式承認關係，但吳玥彤經常於IG Story分享二人合照；高鈞賢也曾向傳媒表示有位拍拖多年嘅女友，惟之前北上發展聚少離多曾分手，呢次希望努力去維繫感情，又指想留港與雙親及14歲愛犬相處多啲。

《白色強人II》截圖

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高鈞賢Facebook

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原文刊登於Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載