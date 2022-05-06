百想藝術大賞｜俊昊贏視帝 金泰梨靠《二十五，二十一》封后

第58屆百想藝術大賞已圓滿結束，因過去一年有多齣Netflix播出的韓劇全球爆紅，令電視組在今屆盛會上更見緊湊。 結果最高殊榮的年度大獎，毫無懸念由李政宰主演的《魷魚遊戲》大熱勝出，最佳導演亦由《魷魚遊戲》的黃東赫奪得。不過，視帝方面卻是《衣袖紅鑲邊》的2PM成員李俊昊，能夠擊敗大熱門的李政宰，俊昊勇奪百想視帝時含淚表示：「老實說，我非常想拿這個獎，但是必須準備得獎感言這件事我想很多，因為很怕我希望的和現實不一樣，昨晚睡前突然對拿獎的想法很強烈。」俊昊亦有感謝劇組的每一位，他去年底已奪下MBC演技大賞的最佳男主角，連掃兩大視帝，令他進一步獲得劇迷肯定。

百想藝術大賞於上月底已公布由全球觀眾投票選出的人氣獎，俊昊與《二十五，二十一》的金泰梨分別獲頒男、女組別的人氣獎，連金泰梨亦憑《二十五，二十一》好事成雙，成功擊退《少年法庭》的金惠秀、《衣袖紅鑲邊》的李世榮等強勁對手，擸走今晚的視后榮譽，她得獎時一刻一度掩面不敢相信，當領獎時就說：「我覺得沒獲獎也沒關係，沒想過會得獎。」她回想20歲出頭時曾寫過一段話，「『學習是別人幫不了你，你必須要自己偷學過來的』，我從羅希度（劇中角色）的身上真的偷學了很多，謝謝希度來到我身邊，說實話，我不能說很幸福，而是想說真的很謝謝她！」她又承諾以後會努力成為一個好演員。



電影組方面，影帝影后分別由《王者製造：選戰之狐》的薛景求、《在你面前》的李慧英奪得。