百想藝術大賞｜俊昊 《二十五，二十一》金泰梨先擸人氣獎

韓國娛樂圈年度盛事百想藝術大賞，將會在5月6日舉行，由全球觀眾投票選出的人氣獎，昨日（29日）當地時間黃昏6點截止，結果2PM成員李俊昊在男子人氣獎中以高票數當選，女子人氣獎則是憑《二十五，二十一》進一步上位的金泰梨奪得。



百想藝術大賞人氣獎今屆共有68人獲提名，22日起進行八天的投票，最後結果出爐，由俊昊以大比數的101萬6922票奪得冠軍，俊昊去年因主演劇集《衣袖紅鑲邊》刺激人氣，拋離第二名的SHINee成員Key（35萬9791票），第三名則是丁海寅（14萬8343票）。



女子組方面，金泰梨以75萬8343票奪冠，第二、三名分別為李世榮（66萬9262票）、少女時代的YoonA（8萬2560票）。同時，俊昊和金泰梨也入圍今屆百想藝術大賞男子最優秀演技獎和女子最優秀演技獎，頒獎禮當日便揭曉花落誰家，而剛退伍的朴寶劍將擔任百想藝術大賞主持人。