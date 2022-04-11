百想藝術大賞｜《魷魚遊戲》獲9項提名 李政宰李俊昊丁海寅爭視帝

韓國「第58屆百想藝術大賞」將於5月6日舉行，大會今日公布入圍名單，去年全球爆紅的劇集《魷魚遊戲》獲得多達9項提名，暫時領先。緊隨其後的是《衣袖紅鑲邊》共取得8項提名。已揚威海外獲得美國演員工會等演技獎的李政宰大熱入圍，與《衣袖紅鑲邊》的李俊昊、《D.P逃兵追緝令》的丁海寅、《解讀惡之心的人們》金南佶及《Tracer》任時完角逐視帝。視后方面，《二十五，二十一》金泰梨、《少年法庭》金惠秀、《以吾之名》韓韶禧、《衣袖》李世榮及《戀慕》朴恩斌爭奪視后，競爭相當激烈。