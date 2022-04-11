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娛樂
2022-04-11 20:26:24

百想藝術大賞｜《魷魚遊戲》獲9項提名 李政宰李俊昊丁海寅爭視帝

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《魷魚遊戲》共獲得9項提名，先贏聲勢。 李俊昊與李世榮合演的《衣袖紅鑲邊》共取得8項提名。

韓國「第58屆百想藝術大賞」將於56日舉行，大會今日公布入圍名單，去年全球爆紅的劇集《魷魚遊戲》獲得多達9項提名，暫時領先。緊隨其後的是《衣袖紅鑲邊》共取得8項提名。已揚威海外獲得美國演員工會等演技獎的李政宰大熱入圍，與《衣袖紅鑲邊》的李俊昊、D.P逃兵追緝令》的丁海寅、解讀惡之心的人們》金南佶及《Tracer》任時角逐視帝。視后方面，《二十五，二十一金泰梨、《少年法庭》金惠秀、《以吾之名》韓韶禧、《衣袖》李世榮及《戀慕》朴恩斌爭奪視后，競爭相當激烈。

《魷魚遊戲》的李政宰大熱入圍角逐視帝。 李俊昊退伍後首作《衣袖紅鑲邊》讓人刮目相看。 《D.P逃兵追緝令》的丁海寅首次以電視劇作品入圍男主角獎。

《單身即地獄》亦入圍

由黃東赫編導的《魷魚遊戲》入圍角逐作品獎、導演獎和劇本獎，男主角獎、女配角獎 、男配角獎 、新人獎 、音樂以及美術等，共9個獎項。《衣袖紅鑲邊》則入圍作品獎、導演獎、男主角獎、男女配角和攝影等8項提名。D.P逃兵追緝令》則獲得6項提名。話題真人騷節目《單身即地獄》亦入圍綜藝節目作品獎。

《二十五，二十一》的金泰梨入圍角逐視后。 金惠秀演技毋庸置疑，憑《少年法庭》角逐視后。 最強小三韓韶禧在《以吾之名》交出突破表現。

電影方面，《絕路狂逃》、《戀愛缺席的羅曼史》、《奇蹟：給總統的一封信》、《縫紉機上的女人們》和《王者製造》入圍最佳電影，其中《王者製造》的李善均和薛景求，將與《絕路狂逃》的金倫奭、《奇怪國家的數學家》崔珉植等爭影帝；影后方面有《極速快遞》朴素丹、《奇蹟》允兒(又名：潤娥)、《戀愛》全鍾瑞等爭奪。

《單身即地獄》亦入圍綜藝節目作品獎 《王者製造》的李善均和薜景求雙雙入圍角逐影帝。
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