百想藝術大賞｜《魷魚遊戲》獲9項提名 李政宰李俊昊丁海寅爭視帝

韓國「第58屆百想藝術大賞」將於5月6日舉行，大會今日公布入圍名單，去年全球爆紅的劇集《魷魚遊戲》獲得多達9項提名，暫時領先。緊隨其後的是《衣袖紅鑲邊》共取得8項提名。已揚威海外獲得美國演員工會等演技獎的李政宰大熱入圍，與《衣袖紅鑲邊》的李俊昊、《D.P逃兵追緝令》的丁海寅、《解讀惡之心的人們》金南佶及《Tracer》任時完角逐視帝。視后方面，《二十五，二十一》金泰梨、《少年法庭》金惠秀、《以吾之名》韓韶禧、《衣袖》李世榮及《戀慕》朴恩斌爭奪視后，競爭相當激烈。
《單身即地獄》亦入圍
由黃東赫編導的《魷魚遊戲》入圍角逐作品獎、導演獎和劇本獎，男主角獎、女配角獎 、男配角獎 、新人獎 、音樂以及美術等，共9個獎項。《衣袖紅鑲邊》則入圍作品獎、導演獎、男主角獎、男女配角和攝影等8項提名。《D.P逃兵追緝令》則獲得6項提名。話題真人騷節目《單身即地獄》亦入圍綜藝節目作品獎。
電影方面，《絕路狂逃》、《戀愛缺席的羅曼史》、《奇蹟：給總統的一封信》、《縫紉機上的女人們》和《王者製造》入圍最佳電影，其中《王者製造》的李善均和薛景求，將與《絕路狂逃》的金倫奭、《奇怪國家的數學家》崔珉植等爭影帝；影后方面有《極速快遞》朴素丹、《奇蹟》允兒(又名：潤娥)、《戀愛》全鍾瑞等爭奪。