百萬同居計劃｜Anson Lo：book呂爵安客串有難度 為擔任欣宜個唱嘉賓緊張

由Anson Lo(盧瀚霆)、Jeffery(魏浚笙)、黃德斌、簡慕華、徐㴓喬(Asha)等人主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》，已接近拍攝尾聲，Anson Lo在劇中飾演貨運司機燈仔，與《大叔的愛》原班人馬合作，不過今次惟獨欠了Edan(呂爵安)，不少劇迷都期待他可客串。Anson Lo昨日在探班活動受訪時坦言，尚餘一星期拍攝，暫未接獲Edan客串的通知，「如果有梗係想啦！不過佢檔期都比較密，要book到呂爵安先生過嚟，有一定難度。」

一身飛債 頻出po安撫神徒 Anson Lo拍完《百萬》後，便會全身投入籌備演唱會，談到神徒都擔心他太疲累，教主表示連教父教母都已習慣他忙碌的工作模式，派定心丸請神徒不用擔心，「其實身體已開始慢慢習慣，唔會眼瞓到一cut機就瞓，比起上年更捱得。」對於MIRROR演唱會一票難求，他表示明白粉絲撲飛辛苦，更不想大家失望，向來寵粉的他惟有盡量多在IG出po，安撫神徒。他直言欠下大量飛債，連遠房親戚都想要門票，「大家都想如果睇到就睇晒咁多場，呢樣係我連父母都承諾唔到。」日前Anson Lo首次以個人身份踏足紅館舞台，擔任鄭欣宜個唱嘉賓，他形容好Magical好感動，「今次係孤軍作戰感覺，所以出場前大家都係寂靜，大家都戥我好緊張。」