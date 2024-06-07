的士判官｜黃秋生31年前舊戲翻hit　狠批欠操守司機引網民共鳴

黃秋生飾演嘅保險經紀阿健，本來事業有成生活美滿，但太太喺暴雨夜臨盆在即，卻因爲的士司機拒載而被趕落車，最後更因意外難産離世。某晚阿健搭的士再遇到無禮司機，決定向的士司機大開殺戒，甚至多次落手，引起社會哄動。

近呢幾個月的士業界新聞多多，申請加價、舉報網約車等引起市民再次討論，政府呢期都搞的士禮貌運動，期望減少乘客同司機之間嘅磨擦。唔少網民就拎返邱禮濤執導，由黃秋生、吳孟達同朱茵主演嘅電影《的士判官》出嚟，仲話即使事隔31年，片中現象都依然存在。

「車我去公主道轉過海車」

《的士判官》入面阿健遇到的士司機cut線導致撞車、濫收車資、唔過海等，市民至今仍然詬病。而阿健好多對白都睇得網民好有共鳴，例如佢同喬裝的士司機嘅吳孟達講各個司機被殺理由，其中一個係「車我去公主道轉過海車」，呢個情況可能唔少人都遇過。片尾阿健被追捕，講出自己犯案動機「我而家唔係報仇，我係唔可以容忍嗰啲無職業操守嘅司機，喺呢個世界上面存在！」，更加係大快人心。

邱禮濤執導嘅《的士判官》，當年香港上映時票房收大約5百萬，雖然唔係賣座片，但一直成為港產片影迷另類之選。有意見認為片中唔少情節同場面，都疑似向羅拔迪尼路嘅《的士司機》同另一套西片Falling Down（《怒火風暴》）取經。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈