皮皮36歲生日 Frankie女友Christy送厚禮交代「捉鬼故事」

MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝(Frankie)早前因圈外女友Christy的網上言論成為新聞人物，今天(29日)是皮皮的36歲生日，其fan club在尖沙咀Isquare為他舉行生日展，而身為女友的Christy亦趁大日子送上厚禮，只見她在IG上加添了「黑歷史 」的精選動態，並在限時動態寫：「記得click埋入去睇我嘅黑歷史，以後唔使旨意再改我圖誣蔑我，扭曲事實帶風向誤導其他人。」Christy還近2千字撰長文回應，稱有人處心積累多年抹黑：「由原本淨係想搞死我，去到而家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及MIRROR。」又解釋早前網上曝光她與Frankie及AK江𤒹生的對話截圖，指自己所謂的「黑歷史」曾遭後製改圖，今次公開「聲稱原圖」一於作出大反擊。

Christy在長文中提到網上流傳的密友stories全是改圖誣蔑，指對方一直扮好友潛伏在其IG內，以「一個捉鬼的故事」來形容今次事件：「佢2018年已經一直扮friend，2020年開始cap我圖，佢將啲圖post完上網之後仲走來叫我“take care babe”。」Christy表示跟對方沒有深仇大恨，故不明其用意，並稱：「唯一最有可能，就係佢講過佢家人曾經做傳銷，俾人呃完幾十萬搞到有人上門追數。當佢知我俾前男友拉咗入去做之後，就投射個憎恨落我身上。」同時，Christy亦向受到影響人士致歉，她表示：「呢件事要由2021年9月13號講起，朋友告知我俾人放上tg group同連登，內容係誣蔑，指我鍾意搶朋友嘅男朋友，中學生活淫亂，等等。我留意到某啲相片，係我IG早已刪除，所以肯定係身邊熟人做。由21年9月到12月，間中都會再俾人偷我泳衣相、跳舞相放上網抹黑、收到騷擾電話及訊息、扮我嘅假acc等等。」Christy在文中又以「男朋友」來稱呼Frankie，證明二人感情經得起風浪未受影響。