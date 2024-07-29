皮皮36歲生日 Frankie女友Christy送厚禮交代「捉鬼故事」

MIRROR成員「皮皮」陳瑞輝(Frankie)早前因圈外女友Christy的網上言論成為新聞人物，今天(29日)是皮皮的36歲生日，其fan club在尖沙咀Isquare為他舉行生日展，而身為女友的Christy亦趁大日子送上厚禮，只見她在IG上加添了「黑歷史 」的精選動態，並在限時動態寫：「記得click埋入去睇我嘅黑歷史，以後唔使旨意再改我圖誣蔑我，扭曲事實帶風向誤導其他人。」Christy還近2千字撰長文回應，稱有人處心積累多年抹黑：「由原本淨係想搞死我，去到而家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及MIRROR。」又解釋早前網上曝光她與Frankie及AK江𤒹生的對話截圖，指自己所謂的「黑歷史」曾遭後製改圖，今次公開「聲稱原圖」一於作出大反擊。
Christy在長文中提到網上流傳的密友stories全是改圖誣蔑，指對方一直扮好友潛伏在其IG內，以「一個捉鬼的故事」來形容今次事件：「佢2018年已經一直扮friend，2020年開始cap我圖，佢將啲圖post完上網之後仲走來叫我“take care babe”。」Christy表示跟對方沒有深仇大恨，故不明其用意，並稱：「唯一最有可能，就係佢講過佢家人曾經做傳銷，俾人呃完幾十萬搞到有人上門追數。當佢知我俾前男友拉咗入去做之後，就投射個憎恨落我身上。」同時，Christy亦向受到影響人士致歉，她表示：「呢件事要由2021年9月13號講起，朋友告知我俾人放上tg group同連登，內容係誣蔑，指我鍾意搶朋友嘅男朋友，中學生活淫亂，等等。我留意到某啲相片，係我IG早已刪除，所以肯定係身邊熟人做。由21年9月到12月，間中都會再俾人偷我泳衣相、跳舞相放上網抹黑、收到騷擾電話及訊息、扮我嘅假acc等等。」Christy在文中又以「男朋友」來稱呼Frankie，證明二人感情經得起風浪未受影響。
Christy還聲稱上載與皮皮對話截圖是為捉鬼：「21年12頭，我透過跳舞朋友認識咗AK及Frankie，當時我有朋友提議『捉鬼』，所以就將普通對話圖放上close friend story。一開始，我同Frankie講咗呢件事，佢應承幫我捉鬼。所以我有叫佢send相同錄音畀我，令隻鬼信我係同真嘅Frankie傾緊，亦解釋到點解咁多對話都係冇頭冇尾。到22年1月尾，隻鬼終於流出幾張cap圖。」是次捉鬼過程，Christy坦言2022年有段時間沒有捉鬼story流出，她亦已將嫌疑人踢出密友名單，當時她與Frankie以為事件已告一段落，直到今年6月，Christy被公開女友身份後，對方又再行動，Christy稱：「佢忍到我公開自己係公眾人物女朋友後，就放晒兩年前嘅捉鬼story出嚟，有啲相係佢改咗圖，亦有啲係捏造。」Christy續說：「我發現佢有一個album，全部都係由我2020年到2024年嘅cap圖。佢當年唔爆其他相，因為佢一直處心積慮，由原本淨係想搞死我，去到而家夾埋外人，想搞死埋我男朋友及MIRROR。佢甚至夾埋其他fans、連登打手不斷誣蔑我哋，又開幾個分身扮fans帶風向。萬一佢發現仍然有人支持Frankie，就會批鬥所有支持者。」Christy更懷疑造謠者有收fans錢去賣她的story截圖及透露Frankie行蹤。Christy一次過公開多張自己story原圖，又澄清自己參加《口罩小姐》時原本表演彈古箏，評判叫她再即興表演拉票，故在沒有準備下表演lap dance，可是節目只播那段，批傳媒沒查證，嘆道：「誣捏一個人真係好容易，所有嘢cut頭cut尾加幾張相同字就可以徹底毀咗一個人。」自言長文並非為自己平反，目的只是想交代件事的來龍去脈。