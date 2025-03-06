盤點內地刑偵類懸疑劇 追蹤現實原型真實案件引共鳴

1999年《12.1槍殺大案》 由失槍案引發一系列槍殺案 《12.1槍殺大案》以紀實手法重現1997年偵破連環槍殺案的過程。劇情講述西安一名民警在辦案期間遇上車禍事故，意外遺失隨身攜帶的六四式手槍，隨後引發連串的槍擊事件。 在1990年代，當時未有完善監控系統及大數據，也沒有指紋掃描和DNA檢測的情況下，西安公安局的刑警如何依靠冷靜頭腦和分析，透過種種蛛絲馬迹去追查失槍、槍擊犯人（真實原型董利）的下落。 實事求事的刑警本色演出，加上真實劇情，令很多劇迷追看，也成為早期的刑偵劇經典作之一。

2003年《征服》石家莊真實案例 追捕復仇犯罪惡人 劇集《征服》取材自河北石家莊當年的犯罪集團頭領張寶林。劇情講述黑勢力頭領因親弟遭人襲擊受重傷，他決定親自向另一黑勢力人士進行復仇。而警方知悉內情後，展開追捕，要阻止其復仇計劃。 《征服》有別一般刑偵劇，較着重描寫各主角的內心世界，因而受到觀眾關注和讚賞。

2015年《刑警隊長》 以刑警隊長真人真事為藍本 《刑警隊長》是以江蘇南通市刑警支隊原支隊長顧瑛的事跡為故事藍本。1990年初，顧銘憑着敏銳洞察力、堅忍耐力、無畏無懼的信念，獲破格提拔成為刑警隊長。他一直堅持命案必破，不破不休」的口號，可是他剛上任遇到的第一宗命案，就成為了無頭公案。 這位刑警隊長並沒有氣餒，往後的偵探日子，一直奮戰，破獲無數案件，連續15年，江海市殺人案件偵破率連年保持在95%以上。而最終他亦偵破曾令他遭到挫敗的殺人懸案。

2020年《獵狐》 2014年「獵狐行動」為背景 《獵狐》以中國公安部2014年開始部署的「獵狐行動」為創作背景，講述經偵警察偵破經濟犯罪大案，展開海外跨境追捕在逃經濟犯罪嫌疑人的故事。 《獵狐》聚焦一班隱秘而偉大的經偵警察，在沒有硝煙的經濟戰場上，如何洞察金融數字背後的陰謀，捍衛法律的尊嚴打擊經濟犯罪。當中的操控股市、金融詐騙等，展現社會現狀，引來觀眾共鳴。開播後，劇集不單成為全國收視冠軍，又獲得不少正評。