盤點內地刑偵類懸疑劇　追蹤現實原型真實案件引共鳴

近年內地有不少出色的刑偵劇，好像2023年刑偵掃黑劇《狂飆》及2024年底《我是刑警》，都是收視和口碑大豐收。它們另一相同之處是，同以真實案件為原型，引來觀眾共鳴感。
歷年來，還有哪些內地刑偵劇是以現實角色原型或真實案件為主題？立即盤點當中的佳作。
文章出處：「當代中國」網站
1999年《12.1槍殺大案》 由失槍案引發一系列槍殺案
《12.1槍殺大案》以紀實手法重現1997年偵破連環槍殺案的過程。劇情講述西安一名民警在辦案期間遇上車禍事故，意外遺失隨身攜帶的六四式手槍，隨後引發連串的槍擊事件。
在1990年代，當時未有完善監控系統及大數據，也沒有指紋掃描和DNA檢測的情況下，西安公安局的刑警如何依靠冷靜頭腦和分析，透過種種蛛絲馬迹去追查失槍、槍擊犯人（真實原型董利）的下落。
實事求事的刑警本色演出，加上真實劇情，令很多劇迷追看，也成為早期的刑偵劇經典作之一。
2003年《征服》石家莊真實案例 追捕復仇犯罪惡人
劇集《征服》取材自河北石家莊當年的犯罪集團頭領張寶林。劇情講述黑勢力頭領因親弟遭人襲擊受重傷，他決定親自向另一黑勢力人士進行復仇。而警方知悉內情後，展開追捕，要阻止其復仇計劃。
《征服》有別一般刑偵劇，較着重描寫各主角的內心世界，因而受到觀眾關注和讚賞。
2015年《刑警隊長》 以刑警隊長真人真事為藍本
《刑警隊長》是以江蘇南通市刑警支隊原支隊長顧瑛的事跡為故事藍本。1990年初，顧銘憑着敏銳洞察力、堅忍耐力、無畏無懼的信念，獲破格提拔成為刑警隊長。他一直堅持命案必破，不破不休」的口號，可是他剛上任遇到的第一宗命案，就成為了無頭公案。
這位刑警隊長並沒有氣餒，往後的偵探日子，一直奮戰，破獲無數案件，連續15年，江海市殺人案件偵破率連年保持在95%以上。而最終他亦偵破曾令他遭到挫敗的殺人懸案。
2020年《獵狐》 2014年「獵狐行動」為背景
《獵狐》以中國公安部2014年開始部署的「獵狐行動」為創作背景，講述經偵警察偵破經濟犯罪大案，展開海外跨境追捕在逃經濟犯罪嫌疑人的故事。
《獵狐》聚焦一班隱秘而偉大的經偵警察，在沒有硝煙的經濟戰場上，如何洞察金融數字背後的陰謀，捍衛法律的尊嚴打擊經濟犯罪。當中的操控股市、金融詐騙等，展現社會現狀，引來觀眾共鳴。開播後，劇集不單成為全國收視冠軍，又獲得不少正評。
2023年《狂飆》 掃黑除惡影視作
由中央政法委指導拍攝的刑偵掃黑電視劇《狂飆》，是以掃黑除惡常態化和政法隊伍教育整頓為背景的影視作品。開播後，成績亮眼，口碑不斷。
《狂飆》以刑警安欣（張譯飾）為代表的政法隊伍與以高啟強（張頌文飾）為代表的黑勢力，展開長達21年的正邪較量。導演徐紀周曾表示，劇中的「高啟強」是結合了多個原型人物，包括黑龍江李氏三兄弟案、遼寧徐長元案和廣東曾仕權案。
而代表正義的安欣，則是集中了優秀刑警的所有素質，由從公安局政治部主任到檢察院檢察官，從一線基層民警到緝毒警察都有，他也詮釋大時代掃黑惡邪不壓正的信念精神。
在劇中，2000年「徐雷事件」、2006年「莽村拆遷」、2021年「政法隊伍教育整頓」，三個掃黑階段環環相扣，反映出不同時期社會環境治安工作的特殊性和艱巨。
2024年《我是刑警》 還原30年間刑事大案
去年底開播的刑偵劇《我是刑警》，主打重案實錄，突出一個「真」字。所有「重案」都改編自內地1990年代起發生的真實案件，15宗具代表性的案件，包括了「西山礦搶劫殺人案」改編自1995年的黑龍江「鶴崗南山煤礦搶劫案」、「張克寒連環持槍搶劫殺人案」的原型是「周克華蘇湘渝系列持槍搶劫殺人案」，「清州賭場爆炸案」是改編自2014年的貴州「凱里爆炸事件」，以及「白銀市連環殺人案」。
劇中，不單還原了刑警偵破這些30年間大案的破案經過，而每宗案件的細節都最大程度還原真實，讓觀眾很容易被帶入案件發生的場景之中。同時，劇集也寫出一代代刑警鍥而不捨地追緝兇手，履行着「讓死者安息，讓生者安寧」的使命。
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