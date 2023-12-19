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娛樂
2023-12-19 21:52:45

盧冠廷《Together As One》新專輯分享會 李宗盛拍片越洋恭祝新碟大賣

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盧冠廷舉行新專輯分享會。

盧冠廷(LoLo)日前於銅鑼灣誠品書店舉行《Together As One》新專輯分享會，太太Susan唐書琛一同出席，資深音樂人黃志淙擔任主持，環球唱片香港區董事總經理及大中華區高級副總栽Gary Chan陳志光先生亦有出席，並致送一支旅行結他給LoLo，寓意LoLo靈感源源不絕繼續創作「去到邊，作到邊」。

盧冠廷舉行新專輯分享會。

LoLo於活動上分享製作新專輯《Together As One》的點滴，並爆料原來林子祥最「蠱惑」，事源他們在新專輯合唱的《123歲》中，原本有一句歌詞是「從前是有鬚的 Mr Lo」，但他「從前是有『梳』的 Mr Lo」，LoLo笑說：「我以前係有梳㗎嘛（並做梳頭動作），依家就冇啦，我同監製同埋唱片公司同事，咁多對耳都聽唔出，真係好蠱惑！」

LoLo新專輯《Together As One》是首次所有歌曲都是合唱歌，共有8個合作單位，分別有：林家謙、麥浚龍、林子祥、陳潔靈、 呂方、 岑寧兒、李宗盛及太極樂隊。活動上播放出8個合作單位的訪問片段，其中台灣樂壇父李宗盛跟拍片越洋支持：「恭喜LoLo推出新專輯，的創作依舊充滿感情。回想起30年前第一次跟他合作，是我主動找他的，他的旋律與唐書琛的歌詞深深打動我，所以我專誠來香港找他，自我介紹我是李宗盛！」

LoLo於活動上分享製作新專輯《Together As One》的點滴。

除了分享創作心得，LoLo更分享不老的秘密，他說：「點解我睇落老極都冇乜變樣，秘密在於唔好退休，心態上同機能上都知道要做就可以保持住年輕！」被問到會否開演唱會？他就：「乜嘢都有可能！係時間遲早問題嘅啫，哈哈！」活動尾聲，LoLo寄語大家：「希望呢一隻專輯，可以俾到大家一種溫暖感覺，和平感覺，永遠快樂感覺！」

盧冠廷舉行新專輯分享會。

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