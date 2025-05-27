盧瀚霆新歌MV獲朱栢康Ivy So蘇文濤坐鎮 Anson Lo寄語：至少還有今日

Anson Lo在新歌MV《你都有今日》化身護士，見盡人生百態。

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)今年第二首派台歌《你都有今日》，首次挑戰Band Sound慢歌曲風，由作曲的Howie@Dear Jane、填詞的黃偉文(Wyman)、監製的Dear Jane和阿琛度身訂造，錄音時更獲Dear Jane陪伴，非常sweet。對於歌名帶點寸嘴意味，他親自解釋原來「別有用心」，「無論昨日的你有多麼辛苦及挫敗，自覺一事無成，但起碼有今日，至少你還擁有今日，仍有呼吸，依然活著，我們應該為此感恩。」而Wyman在IG透露，「呢個歌名同idea我都袋住好，一直等一個合適嘅機會同合適嘅人寫佢出嚟，結果我嘅有緣人原來係佢(Anson Lo)。」

Dear Jane窩心陪錄音 Anson Lo有感從未推出過Band Sound曲風的慢歌，主動向Howie邀歌，慶幸對方一口答應，錄音過程更有驚喜，「Dear Jane及阿琛是我入行7年來，第三組合作的監製，之前的歌曲都是由Edward Chan及徐浩監製，所以今次的錄音方法、語氣及技巧，跟以往的錄音大相徑庭，獲益良多。最感恩是第一天錄音時，Dear Jane全員來陪我，恍如大哥哥一樣，陪伴在側兼指導我，相當Sweet！而且他們讚我有進步，可能因為近半年更頻密地上唱歌堂，所以錄音比以往更快完成呢。」 道出「 29+1 」心境 Anson Lo感激合作無間的Wyman趕工填詞，並親解創作概念，他說：「以往都會長篇大論跟Wyman溝通想法，但今次我只說了一句，希望歌曲跟人生及時間有關，結果Wyman前輩選擇了『活在當下』為主題，意想不到地貼近自己的心境。事關我即將踏入30歲，對人生有不同的體會。」近年Anson Lo致力令自己的心靈更健康，過程中用了不同方法，包括旅行、行山、跑步、Grounding及冥想等，同時也盡量令自己有更多Me Time，今年更成功做到多與家人吃飯談天，又學懂慢慢放下、無論是以往的失敗經歷，那些做錯過的事，也慢慢學會放低。

活在當下 別糾纏過去 雖然新歌充滿正能量，但歌名卻另有一番「味道」，Anson Lo笑說：「《你都有今日》這個歌名相當有趣，還記得Wyman第一次告訴我歌名時，也叮囑我千萬不要被嚇倒，雖然《你都有今日》好像帶點寸嘴意味，像是在諷刺別人一樣，但其實是具鼓舞性，無論昨日的你有多麼辛苦及挫敗，自覺一事無成，但起碼有今日，至少你還擁有今日，仍有呼吸，依然活著，我們應該為此感恩呢！因為我們仍有今日可以作出改變，甚至仍有今日可以活出自己想要的模樣，所以每個人都要活在當下，不要再糾纏在過往的失敗或失意上，好好把握今天！」 金像得主鬥戲 朱栢康怒摑蘇文濤 為了完美呈現歌曲的勵志歌詞，Anson Lo在MV中化身因母親昏迷入院而立志當護士的男生，在醫院中見盡人生百態，細味生離與死別。MV更邀得金像獎最佳男配角朱栢康和最佳新演員蘇文濤演父子，朱康更要掌摑蘇文濤，柯煒林和蘇雅琳(Ivy @COLLAR)繼《和解之後》合體演情侶，還有童童@小薯茄，譜出3個發生在病房的感人故事，讓大家細味人生。

生離死別 珍惜眼前人 Anson Lo表示今次碌爆友情卡請來一眾好戲之人助鎮：「多謝各位好戲之人肯幫忙拍MV，還記得我邀請大佬朱康演出時，他聽完歌睇完MV故事大綱已經好鍾意，爽快地一口答應，雖然3分多鐘的MV很難詳細解構每一個故事，但是大家的演出均令我感動不已，就算只得10秒鏡頭，也能感受到角色在面對生離死別時的抉擇與情緒，但是無論人生有多麼挫敗，大家也要活在當下，因為我們起碼還有今日、還有這一刻可以珍惜眼前人。」 曾立志做醫生 MV化身護士 「百變教主」在MV中亦大玩「制服誘惑」，「第一次穿上護士制服，花姐竟然取笑我不像男護士，反而似正在修讀護士課程的學生，可能我的樣子比實際年齡年輕，加上樸實的造型，更加年輕，哈哈！其實我小時候因為受電視劇影響，曾立志做醫生，奈何生物及化學並非我的專長，最後放棄了醫生夢。想不到入行當藝人反而可以飾演醫護人員，感覺有趣之餘，更加尊敬所有醫護人員，事關他們除了要專業地完成工作外，更要處理病人的情緒，連帶自己的情緒也會受影響，所以對他們的專業及意志力深感佩服！」