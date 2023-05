MIRROR四子個唱陸續曝光,繼柳應廷(Jer)之後,今日再有盧瀚霆(Anson Lo)個唱海報曝光。Anson Lo個唱將於7月23日至25日在亞洲國際博覽館舉行,門票分$1080、$880及$580,而23日的為MIRO場。

海報中見到Anson Lo以白色Deep V服裝示人,因為陰影令他的面部變尖,眼神略帶憂鬱。官方facebook寫道︰「Let’s get ready for our Mr. Stranger! 呼籲大家準備好強心臟,全情投入Anson Lo的熱血跳唱!乒鈴嘭唥由他在舞台上帶大家一齊妄想」