直播靈接觸｜葉子楣回應拜狐仙傳聞 「玄學光B」林千博拆解狐仙與狐狸精分別

《直播靈接觸》逢周一晚9點半及周二晚9點35分在TVB Plus(82台)直播，節目由梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英主持，每集會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，前晚(14日)一集討論話題為「狐仙」，一代波霸葉子楣擔任嘉賓，曬其21吋小蠻腰，跟狐仙信仰專家林千博師傅探討該集主題。
葉子楣一出場猛話身邊79歲的林師傅似好友「光B」尹光，繼而引得全場大笑。葉子楣在1990年三級片《聊齋艷譚》中飾演白狐仙一角，成為當時的性感象徵，更傳出她拜狐仙，所以能瞬間風靡萬千男士。
狐仙不會庇蔭第三者
節目一開始思浩就單刀直入，問到傳聞是否屬實時，葉子楣立即否認，她笑言︰「冇拜，連拜狐仙呢樣嘢都係今日先聽到。」身旁的林師傅亦證實，他說︰「1990年佢紅嘅時候，香港都未有狐仙堂。同埋拜狐仙有樣睇，明顯睇到佢冇拜。」葉子楣接受訪問時透露拍過多部鬼片，但慶幸未遇過怪事。反而有趟出席親友白事時，有靈異遭遇，她說︰「殯儀館位堂倌同我講，有三位『小朋友』跟住我。」之後她找師傅做法事及放生雀仔化解，但自此開始戒食雞一類飛禽，她解釋︰「聽人講放生乜嘢，就唔可以食返。」此外，林師傅表示一般人都將「狐仙」及「狐妖、狐狸精」混為一談，其實是非常錯，他以專家身份為狐仙平反說︰「一個係仙、另一個係妖，已經唔同。」他承認有不少風塵女子、演藝界人士信奉狐仙，目的是想增加人緣。Jojo附和表示拜過狐仙後，試過同一時期有十多位男士埋身，受寵若驚。林師傅補充有立壞心腸的第三者，狐仙亦不會庇蔭。他又講一單關於狐仙顯靈故事，傳聞有位拜狐仙的善信遇到交通意外，被拋出車外倒地一刻，被一條狐狸尾接住，最終安然無恙。