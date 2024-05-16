直播靈接觸｜葉子楣回應拜狐仙傳聞 「玄學光B」林千博拆解狐仙與狐狸精分別

《直播靈接觸》逢周一晚9點半及周二晚9點35分在TVB Plus(82台)直播，節目由梁思浩、黃紫恩(Jojo)及黃耀英主持，每集會有各門各派玄學大師坐陣，跟觀眾互動解答靈異疑難，前晚(14日)一集討論話題為「狐仙」，一代波霸葉子楣擔任嘉賓，曬其21吋小蠻腰，跟狐仙信仰專家林千博師傅探討該集主題。

葉子楣一出場猛話身邊79歲的林師傅似好友「光B」尹光，繼而引得全場大笑。葉子楣在1990年三級片《聊齋艷譚》中飾演白狐仙一角，成為當時的性感象徵，更傳出她拜狐仙，所以能瞬間風靡萬千男士。