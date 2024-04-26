熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 神舟十八號 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 23條立法 PARK SEASONS SEASONS PLACE LOONG 9 流感 母親節2024 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-04-26 11:15:15

直播靈接觸｜鄧兆尊三奶：係老爺新馬師曾報夢撮合我哋

分享：

直播靈接觸｜鄧兆尊三奶有通靈能力 新馬師曾報夢做媒人撮合？

TVB Plus全新互動靈異資訊綜藝直播節目《直播靈接觸》，搵嚟「鬼王」梁思浩坐陣，噚晚（23日）邀請鄧兆尊及其女友「三奶」陳妙慧（Nana）擔任嘉賓，期間仲講到原來佢同鄧兆尊嘅「媒人」係已故嘅粵劇名伶「祥哥」新馬師曾。

喺月初，鄧兆尊到新城接受潘紹聰主持嘅《恐怖熱線》訪問，而Nana亦有出席，並分享自己嘅靈異經歷，除咗提及識得通靈之外，仲指曾見過「祥哥」新馬師曾及「祥嫂」洪金梅靈體。而喺噚晚嘅《直播靈接觸》中，鄧兆尊指曾經獲「祥哥」新馬師曾贈咒語護身，並透露佢同Nana嘅戀情係新馬師曾撮合。

「呢啲咪就係冤親債主囉！」

懂得通靈嘅Nana表示原本唔認識鄧兆尊及新馬師曾，亦都唔知呢位老人家就係新馬師曾，話：「佢（新馬師曾）係有差事㗎，佢叫我對佢（鄧兆尊）好啲呀，因為我之前冇同佢一齊㗎！」之後梁思浩就神奇問鄧兆尊：「原來係你Daddy叫佢同你一齊㗎？」鄧兆尊回答：「聽講話係，呢啲咪就係冤親債主囉！」

Nana表示自己當時嚟香港只有20日：「因為我對佢嘅印象其實唔好㗎，呢個男嘅我唔鍾意，佢都唔係我鍾意嘅款，跟住個老人家（新馬師曾）話唔緊要，總之佢（鄧兆尊）以後會對你好㗎」，後來二人相識Nana先知道嗰個老人家就係新馬師曾。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈

鐵質食物｜（am730製圖）

鐵質食物｜（am730製圖） 鐵質食物｜黑芝麻、青豆（am730製圖） 鐵質食物｜菠菜、紅豆（am730製圖） 鐵質食物｜木耳、紅莧菜（am730製圖） 鐵質食物｜鴨血、豬潤（am730製圖） 鐵質食物｜蜆肉、豬紅（am730製圖）
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受