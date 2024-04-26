直播靈接觸｜鄧兆尊三奶：係老爺新馬師曾報夢撮合我哋

喺月初，鄧兆尊到新城接受潘紹聰主持嘅《恐怖熱線》訪問，而Nana亦有出席，並分享自己嘅靈異經歷，除咗提及識得通靈之外，仲指曾見過「祥哥」新馬師曾及「祥嫂」洪金梅靈體。而喺噚晚嘅《直播靈接觸》中，鄧兆尊指曾經獲「祥哥」新馬師曾贈咒語護身，並透露佢同Nana嘅戀情係新馬師曾撮合。

「呢啲咪就係冤親債主囉！」

懂得通靈嘅Nana表示原本唔認識鄧兆尊及新馬師曾，亦都唔知呢位老人家就係新馬師曾，話：「佢（新馬師曾）係有差事㗎，佢叫我對佢（鄧兆尊）好啲呀，因為我之前冇同佢一齊㗎！」之後梁思浩就神奇問鄧兆尊：「原來係你Daddy叫佢同你一齊㗎？」鄧兆尊回答：「聽講話係，呢啲咪就係冤親債主囉！」

Nana表示自己當時嚟香港只有20日：「因為我對佢嘅印象其實唔好㗎，呢個男嘅我唔鍾意，佢都唔係我鍾意嘅款，跟住個老人家（新馬師曾）話唔緊要，總之佢（鄧兆尊）以後會對你好㗎」，後來二人相識Nana先知道嗰個老人家就係新馬師曾。

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈