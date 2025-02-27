看我今天怎麼說｜朱栢康撐鍾雪瑩封金像影后 Tyson Yoshi謝票場露肉預告YT游學修有合作

黃修平執導新片《看我今天怎麼說》上映一星期贏盡口碑，電影昨晚在荃灣的謝票場，除了男女主角游學修、鍾雪瑩跟觀眾一齊睇戲外，圈中好友朱栢康、Tyson Yoshi、YT周殷廷亦有現身觀眾席，最後更被游學修邀請出來分享觀後感，Tyson Yoshi既露肉又爆粗，引來現場笑聲不絕。

謝票期間，朱栢康大讚游學修、鍾雪瑩今次演出，表示：「如果游學修同鍾雪瑩係今年嘅金像獎影帝同埋影后嘅話，我覺得一啲違和感都冇。」憑《破·地獄》入圍最佳男配角的朱康，唔撐拍檔許冠文、衛詩雅，反而投兩人一票，現場即報以熱烈掌聲，游學修即說：「呢個係我哋主場，」朱康連忙回應：「冇錯冇錯！」他再搞笑地稱最欣賞是游學修的身形，阿修面露尷尬同時，Tyson Yoshi即被旁邊的 YT拉下外套，穿背心打底的Tyson Yoshi即時露出麒麟臂，全場立即起哄。