看我今天怎麼說｜朱栢康撐鍾雪瑩封金像影后 Tyson Yoshi謝票場露肉預告YT游學修有合作

黃修平執導新片《看我今天怎麼說》上映一星期贏盡口碑，電影昨晚在荃灣的謝票場，除了男女主角游學修、鍾雪瑩跟觀眾一齊睇戲外，圈中好友朱栢康、Tyson Yoshi、YT周殷廷亦有現身觀眾席，最後更被游學修邀請出來分享觀後感，Tyson Yoshi既露肉又爆粗，引來現場笑聲不絕。
謝票期間，朱栢康大讚游學修、鍾雪瑩今次演出，表示：「如果游學修同鍾雪瑩係今年嘅金像獎影帝同埋影后嘅話，我覺得一啲違和感都冇。」憑《破·地獄》入圍最佳男配角的朱康，唔撐拍檔許冠文、衛詩雅，反而投兩人一票，現場即報以熱烈掌聲，游學修即說：「呢個係我哋主場，」朱康連忙回應：「冇錯冇錯！」他再搞笑地稱最欣賞是游學修的身形，阿修面露尷尬同時，Tyson Yoshi即被旁邊的 YT拉下外套，穿背心打底的Tyson Yoshi即時露出麒麟臂，全場立即起哄。
游學修：搵我演MV咪啱
至於Tyson Yoshi睇完《看我今天怎麼說》後，評價是：「我覺得，唔講嘢嘅游學修係溝死女嘅，所以睇完後建議，游學修收嗲啦！」YT就欣賞導演選擇如何將觀眾投入電影當中，並多謝黃修平及兩位主角的完美演繹。之後，游學修忽然爆料：「佢兩位點解會出現呢，大家見我嘅髮色有啲唔同咗，講得嘅呵？」Tyson Yoshi即答：「講得！」但一秒後又立刻叫停阿修，之後就透露大家近日進行拍攝，游學修就稱：「有啲嘢總之期待吓啦！」預告三人的合作稍後會再作公布，希望大家到時多多支持。之後，Tyson Yoshi在Threads出post寫「唔講嘢嘅游學修真係溝死女」，阿修即回「搵我演MV咪啱」，似乎是合作拍攝新歌MV。
其實游學修的「試當真 Trial & Error」去年宣布將經典遊戲《小朋友齊打交》拍成真人版電影，今年1月，阿修已分享Tyson Yoshi、魏浚笙（Jeffrey）、吳肇軒、胡子彤、林家熙（Locker）、MIRROR隊長楊樂文（Lokman）、張文傑、ANSONBEAN、ERROR成員何啟華（Dee）、JFFT的米爺大合照，率先透露今年上映的真人電影《小朋友齊打交》一眾班底。