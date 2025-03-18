《看我今天怎麼說》 用雙手「說話」 尋找真正自我

三位聾人青年追尋自我的故事 女主角方素恩（鍾雪瑩 飾）自小使用人工耳蝸，努力學好口語融入健聽社會，成功讀到精算系畢業並進入著名保險公司。素恩被選為人工耳蝸大使時結識了同時擅長手語和口語的Alan（吳祉昊 飾），做著自己喜歡的攝影師工作。而Alan的好友葉子信（遊學俢 飾）視手語為母語，以聾人身份自豪，熱愛潛水。 手語成為他們認識理解的溝通橋樑，也讓素恩認真思考真正表達自己的方式，踏上尋找自我的旅程。

素恩即使受聘於知名保險公司，但種種際遇令她自覺只是「吉祥物」，接觸到手語之後才發現自己真正的興趣所在。子信在追尋潛水教練夢的路上也因為聾人身份遇到障礙。Alan雖然看似在健聽世界和聾人世界都游刃有餘，實則也深陷身份認同的迷思。 三位主角在「尋找自我」的路途上有掙扎和矛盾，但最終仍能找到最適合自己的方式和方向。

走進手語奇妙世界 用一雙手表達自己 導演黃修平在搜集資料的過程中了解到，聾人對恢復聽力的態度並非一致，並不是所有聾人都渴望聽到聲音，有部分聾人表示，就算有一天能通過科技手段恢復聽力，仍然不會選擇這種方式。同時，亦有聾人希望能通過做人工耳蝸手術或佩戴助聽器聽到聲音。這在很大程度上啟發了角色設定的創作。

另外，《看我今天怎麼說》的製作團隊有兩位非常特別的幕後人員——手語指導Kim和海鳥。導演表示，就好像動作片的動作指導，舞蹈片的舞蹈指導一樣，手語指導對於這部如此強調聾人文化和手語的電影來說非常重要。他們負責將劇本對白轉換為手語、訓練演員手語，在拍攝現場指導，最後校對字幕，確保電影能真實呈現手語。

延伸閱讀：精選5大超療癒毛孩影視作品 暖心可愛又舒壓！ 不止聾人文化 更是關於尋找自我的命題 「正常人」的標準到底有多高？真正的自我究竟在哪裏？素恩的手語獨白也不禁讓我們思考，如何去尋找真正的自我定位在何，未來的方向又在何。

《看我今天怎麼說》延續了黃修平一貫的創作主題，不僅探討「自我實踐」，還聚焦於成長與挫折中的「尋找自我」。 影片的核心不是僅僅呼籲觀眾尊重、包容或深入了解「聾人文化」，而是希望無論是聽人還是聾人，都能透過「手語世界」重新認識、審視自我。電影並未刻意渲染聾人的困境以「博同情」，也沒有刻意凸顯聾人與「正常人」之間的對立與矛盾，而是以平實自然的敘事方式，展現出聾人的自信與生命力。

片中所有聾人角色，除了主角素恩、子信和童年Alan（黃暐恆 飾）之外，都由真正的聾人演員飾演。黃暐恆（圖右）是一名CODA（Child of Deaf Adults），從小學手語與父母溝通。飾演童年子信的鄭進希（圖左）是一名聾童，也是自小精通手語。兩位小演員生動傳神的演繹為這部電影增添不少色彩。（圖片來源：官方劇照）