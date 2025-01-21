看我今天怎麽說｜陳蕾主唱鍾雪瑩填詞主題曲 游學修：送給曾迷失疑惑的人

游學修、鍾雪瑩、吳祉昊領銜主演的電影《看我今天怎麽說》獲選為第31屆香港電影評論學會10部「推薦電影」之一，成為影評人眼中年度必看佳作，阿修阿雪獲評審特別點名力讚演技，兩人分別以一票之差輸給影帝劉青雲及談善言。電影自舉行優先場以來，口碑載道，現定檔2月20日上映。

阿修談到電影由去年10月於英國BFI倫敦影展作世界首映後一路走來，感慨道：「榮幸能夠參與其中與團隊同創佳績。希望各獎項的肯定能夠贏得觀眾關注入場。」他續稱：「對我來說這是一部關於自我認同的電影，希望可透過這個角色和這部電影，送給每個曾經迷失過疑惑過的人，新一年新開始。」至於憑電影榮升金馬影后的阿雪，同樣對作品終於上映大感興奮：「非常期待！歡迎大家入場觀賞，看見聾人世界的風景，見證三位香港年輕人認識自己與成長之旅。」隨著定檔日子的公布，日前正式發布由實力派唱作歌手陳蕾演唱的電影主題曲《What If》歌詞版MV，歌詞由阿雪親自填寫，透過旋律和文字細膩道出聾人的內心世界，與電影主題相輔相成。

《看我今天怎麼說》一系列海報均由究方社創意總監方序中與設計師蔡尚儒設計，以海洋貫徹三張海報的主題，呼應電影中大量以水域深淺，隱喻聾人自我認同的肯定程度。三張海報中除了有三位主角阿修、阿雪及Marco的出現，更有演出十分搶眼的兩位小演員，分別是飾演童年阿修 (角色: 葉子信) 的聾童鄭進希及飾演童年Marco (角色: 吳昊倫/ Alan) 的CODA (the child of deaf adults，聾人父母的孩子) 黃暐恆。海報中，兩個小孩以手語對話，互望的視線象徵可以自由自在仰賴一雙手溝通的時期。