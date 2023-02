荷李活真人版《聖鬥士星矢 The Beginning》今日再公開30秒全新預告。

由新田真劍佑主演的荷李活真人版《聖鬥士星矢》(Knights of the Zodiac),今日再公開30秒全新預告,並鐵定日本片名為《聖鬥士星矢 The Beginning》,安排4月28日在日本上映。

車田正美創作的經典漫畫《聖鬥士星矢》,從1985年起於《週刊少年JUMP》連載,除真劍佑外,「雅典娜」就由《逃出魔幻紀》女星Madison Iseman飾演,陣容還有《變種特攻》(X-Men)系列中演首代Jean Grey(Phoenix)的花姬贊臣(Famke Janssen)及《權力遊戲》(Game of Thrones)男星Sean Bean等,而今次曝光片段,花姬贊臣更以星矢師傅魔鈴之造型登場。