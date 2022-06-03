今期睇咩戲︳侏羅紀世界：統治霸權／逃獄兄弟3／春宮 野史 大批鬥／如果有一天我將會離開你

侏羅紀世界：統治霸權

努布拉島毀滅四年之後，人類與恐龍在同一空間共存。人、龍之間原岌岌可危的局面，隨時失衡崩塌！人類究竟是在造物主宰世界，還是自取滅亡？恐龍是否會重新統治地球，再次成為地球霸主？

賣點︰《侏羅紀世界》第三部曲終章，見返Laura Dern同 Jeff Goldblum呢班《侏羅紀公園》元老級人馬，興奮過見到啲恐龍。

逃獄兄弟3

前獄長鄧瀚宗因收受賄款入獄，而逃獄失敗的賀俊被逼回到監獄服刑。賀俊看準鄧瀚宗對監獄的熟悉，引誘他合作逃獄。二人一拍即合，更企圖製造事端嫁禍滾筒，以免重蹈失敗的覆轍，但過程中賀俊發現鄧瀚宗另有詭計，迫使他倒戈與滾筒、建天等人和新獄長馬文豪合作，聯手破解鄧瀚宗的陰謀…

賣點︰開頭見到《逃獄兄弟3》以為係咪好似《狂舞派3》咁，中間第2集冇咗，查實第2集因為疫情而要低調上映。近年都好少港產片一開三拍晒三輯，當堂想睇吓有咩賣點sell掂水喉。

春宮 野史 大批鬥

女教師自拍性愛影片流出，知名人士與社會大眾忙不迭針對他人小小道德缺失大肆批評，平時衣冠楚楚的面具應聲而落。隨女教師走在布加勒斯特市內醜陋不堪的街頭，惡劣環境烘托她準備向學生家長交待的焦躁不安。劇情突然中斷，來一段過癮野史環節，尖刻影像，由資料片、物件，到新拍短片，無不嘲諷今昔社會道德。最後回歸校園名為「處境喜劇」，實為終極大批鬥，一場性別、種族、階級偏見盡現的馬騮戲。

賣點︰幾種元素炒埋一碟，唔易入口仲幾難跟，反而想睇。

如果有一天我將會離開你

李小李(謝承澤 飾)由中國來到東京較為偏僻的淵野邊留學一年。他被一家名為南國亭的中華料理店收留，結識到一群生活在低下層的同鄉人和本地人。每個人都在猶如「牢籠」的生活中面對關於「分離」的抉擇，各有各的痛，卻在不經意間互相由冷漠到熟悉、交換著最不起眼的溫暖……一年很快過去，李小李如期回國。大家看似若無其事般繼續生活，像是他不曾來過，又或者他根本沒有離開。

賣點︰東京！東京！東京！

原文刊登於 Yahoo電影LOL，am730獲授權轉載