姜大衛成就香港首位亞太影帝 堅持演武俠片只為一個原因｜金像獎2024

姜大衛入行逾70年 首奪電影金像獎男配角 香港電影金像獎2024頒獎禮上，姜大衛憑《白日之下》中性格孤僻的失智院友「通伯」，首度獲得最佳男配角。 近年姜大衛經常在劇集中飾演富豪商人、院長、教授等角色，雖然不是主角，但憑着出色演技，都會令觀眾留下深刻印象。不過，姜大衛又豈只是「金牌綠葉」？ 伸延閱讀：金像獎2024｜《白日之下》：改編真實案件 揭露殘疾院舍黑幕

姜大衛憑《報仇》膺香港首位「亞太影帝」 自此專演大俠角色

姜大衛由大俠到「綠葉」 仍會把握每一個演出機會 雖然姜大衛不再做主角，但他曾受訪時坦言，從來沒有視自己是「綠葉」。在每套劇、每個角色，即使只是一場戲，都會當自己是主角。「娛樂圈不可能永遠維持一線，從小在這行見慣高低起伏，不論是做大俠還是做綠葉，我都不在意別人怎樣看，只知道自己最大的興趣是演戲，所以會把握每一個演出機會。」 入行逾70年，姜大衛見證了香港影視圈的起落盛衰，仍一直熱愛演戲，不輕言退休，他更表示做到老學到老，每部劇都會學到新知識。他這種不斷前行的積極心態，尤其值得年輕人學習。