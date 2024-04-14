金像獎2024｜最佳攝影 潘耀明 潘耀明憑《金手指》獲最佳攝影。 最佳攝影提名名單為《潛行》關智耀、《命案》鄭兆強與陶鴻武、《白日之下》流星、《年少日記》流星、《金手指》潘耀明 金像獎2024｜《金手指》連掃5獎！謝咏欣奪最佳新演員 卓亦謙獲頒「新晉導演」

金像獎2024｜最佳剪接 梁展綸/David Richardson 最佳剪接得獎者為梁展綸與David Richardson，二人第2次得獎。 最佳剪接提名名單為《毒舌大狀》陳祺合、《命案》梁展綸與David Richardson、《白日之下》盧煒麟、《年少日記》陳曉進與卓亦謙、《金手指》張叔平與彭正熙

金像獎2024｜最佳原創電影歌曲 謝雅兒《填詞L》 最佳原創電影歌曲由《填詞魂》謝雅兒《填詞L》奪得。 最佳原創電影歌曲提名名單《毋忘》謝安琪《4拍4家族》、《日光漂白》黃妍《白日之下》、《Let's Get Go The Top》大AL《金手指》、《填詞魂》謝雅兒《填詞L》、《一個人走走》岑寧兒《1人婚禮》 金像獎2024｜最佳亞洲華語電影 《周處除三害》 黃精甫任導演的《周處除三害》獲最佳亞洲華語電影。 提名名單包括《周處除三害》、《孤注一擲》、《富都青年》、《滿江紅》、《關於我和鬼變成家人的那件事》