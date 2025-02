獨立製片商A24一直是頒獎禮得獎常客,每部電影也是好評兼好票房,例如2023年的《手靈》(Talk To Me》,講述一班年輕人與屍手緊握,之後說出咒語:「Talk To Me」查問,最後鬼魂「易請難送」,令他們惹來惡靈纏身。」電影成本450萬美元(約3,500萬港元),最後全球大收1億美元,真正刀仔鋸大樹。因為《靈手》大熱,令執導的兩位網紅兄弟Danny Philippou和Michael Philippouo知名度大增,A24再次邀他們執導全新恐怖片《Bring Her Back》。