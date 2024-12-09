破地獄專訪｜陳茂賢靠一指令逼出黑面衛詩雅 出絕招為朱栢康平反「躝癱」誤解(有片)

《破．地獄》上映不足一個月，票房已衝破1.22億，成為香港影史上最賣座亞洲及華語片，在第61屆亞太影展掃走4個獎項，勇奪最佳女主角的衛詩雅(Michelle)在台上發表感言時，激動哽咽感激導演陳茂賢。首次獲得最佳導演獎的陳茂賢早前接受本報專訪，他直言曾在《不日成婚》系列合作的衛詩雅和朱栢康(朱康)，有感兩位好演員未遇上可發揮角色，特地安排他們在《破·地獄》演兄妹，他更分享令Michelle落淚及逼朱康「爆seed」的難忘場口。隨著票房破紀錄，黃子華破黃子華《毒舌大狀》紀錄已不是神話，稍後推出的加長版，細佬岑珈其和老友谷德昭的被刪戲份，將重現大銀幕。導演亦透露了戲裡黃子華的悲傷結局，以及另一版本的靈堂舌戰喃嘸師傅。

狠下絕情指令 陳茂賢導演筒下，兩代笑匠許冠文和黃子華同場鬥演技，固然是不能錯過，衛詩雅和朱栢康的兄妹角力，同樣精彩。郭文玥的「黑面」與Michelle開朗討喜的性格，大相逕庭，為了讓她進入角色狀態，陳導向工作人員狠下絕情指令，「我吩咐團隊唔好理她、關顧她，孤立佢自己一個，凍都唔好俾衫佢，冷言冷語，佢好需要呢種氛圍。」角色設計是女救護員，正反映文玥背負的成長傷痛，「佢喺一個重男輕女的家庭裡長長，好想表現自己，爸爸係一個獄拯救亡魂的喃嘸師傅，佢無法繼承這衣缽，於是去做救護員，全港只有5位，希望在死神手上拯救靈魂救。」 分享傷痛經歷 衛詩雅滴淚 陳茂賢形容，文玥自母親離世後，視蓮姐(金燕玲飾)如母親，也是唯一明白自己的人；作為救護員，無力挽回對方的生命。戲裡文玥的崩潰沒有呼天搶地，卻是默默落淚。陳茂賢透露，原來這場戲是衛詩雅最後一天的戲份，拍了一整個晚上，更被團隊問究竟想拍甚麼，連Michelle也問到底要表達甚麼感覺，於是兩人坐在救護車裡談心事，「我話其實想拍一種世界很大，但人很渺小的感覺，其實人存在這個世界上，唯一憑證是我們這軀體，若連這軀體都沒子，隨慢慢時間淡忘，冇人也沒東西知你在世界存在過，我好想拍這種這孤獨感覺，不是你沒朋友沒家人，而是不知道可跟誰講。」對話中，陳導分享了至親離世的傷痛，促成了Michelle的一滴淚，他續說，「Michelle是一個好聰明的演員，同理心好強，佢感受到我的痛，作為一個導演或創作者，只能通過演員帶出這感受，好感謝她幫我帶出來。」

因信仰曾考慮唔做喃嘸佬 至於同樣是《不日成婚》好拍檔的朱栢康，陳茂賢笑言，「佢經常演道友，我叫佢做『躝癱專業戶』！」接著他突然認真起來，有感老友經常被誤解，今次找他演「衰大佬」郭志斌，正是要展現對方演技的層次和感染力。他大爆本身是虔誠基督徒的朱康曾因信仰問題，對喃嘸佬角色感猶豫，幸好經考慮後答應參演。至於如何「導」朱康將一個有點討厭的角色，演得有血有肉，原來陳茂賢早有部署，「我各自跟Michelle和朱康交代角色的家庭背景，其實兩兄妹都有相同的家庭觀，媽媽是維繫一家的支持，當媽媽生前在病榻上，不斷給他們同一指示，就是家庭好重要，一定要睇住爸爸，跟妹妹說一定要睇實哥哥，跟哥哥說一定要睇住妹妹，這頭家一定唔可以散。」 臨場改對白 朱栢康逼出真反應 陳茂賢形容跟朱康合作是互動式摸索，互相調節擦出新火花。其中兄妹在醫院攤牌一場戲，更是他精心部署，「我去到最後叫Michelle加對白，劇本冇寫的，問大佬：『你記唔記得答應過媽媽咩？』結果朱康在冇預備下，直接答了『就當我係自私！』這句對白擊中了阿康，這是即興的真實反應，這場戲好好睇。我鋪排了20多日，一直冇話俾佢哋知。」兩兄妹面對母親的同一番遺言，同一家庭觀，只是大家對顧家有截然不同的理解，「我覺得無論阿康本人或是郭志斌，就是不斷被誤解，我想讓觀眾思考，任何一個人都未必如你表面所看，各自內心都有很多考量、有自身困難。」

靈堂舌戰 兩個版本 在電影尾段，魏道生(黃子華飾)在靈堂舌戰喃嘸師傅的一場戲，令不少觀眾聯想同樣由子華神主演的《毒舌大狀》，子華神曾表示現場演員越演越激動，才令變成戰舌場面。陳茂賢透露，「那場戲有真喃嘸師傅，也有扮喃嘸師傅的演員，他們突然間好想燒死子華，搞到子華神都好激動。其實我哋有拍理性版，但我覺得這像舌戰群雄，更有大結局的力量，適合魏道生這角色，加埋兄妹破地獄就好完整。」 誰會珍惜 當你還擁有？ 談到結局，其實原初是非常悲觀，他透露說：「就是黃子華和家怡的BB冇咗。因為本身我的價值觀是，我要學懂珍惜一件事，就先需要失去一件事；既然要學懂甚麼叫生命，必須先要失去一個生命，這樣生命才有出口，當你懷疑或不想要，這生命就會走。」他再三感激子華循循善誘，勸他改結局，令電影能「超渡」觀眾，「我入行超過20年，真係好少遇到咁多觀眾來衷心多謝我哋。」至於另一位笑匠許冠文，也有勸他別要拍得太沉重，加多一點幽默感，剪接上亦有提點。他強調所有人都只是提意見，最終決定權仍在他手中，令他想起導演是枝裕和曾拍過一部戲(編按：《孩子轉運站》)，被所有演員勸改結局，故也衷心多謝給意見的人。