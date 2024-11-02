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娛樂
2024-11-02 18:00:00

破地獄 專訪(下)｜黄子華釋懷主動破冰 朱栢康衛詩雅反思家庭覊絆：別創造更多地獄(有片)

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黃子華、衛詩雅和朱栢康透過參演《破．地獄》，各有不同體會。(蘇文傑攝)

黃子華、衛詩雅和朱栢康參演《破．地獄》後，對生死各有不同體會。(蘇文傑攝)

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香港的喪禮儀式各適其，當紅館舉行精彩的演唱會時，鄰近的殯儀館則上演不同宗教的告別禮，目的既是超渡逝者，亦是安慰生者。由許冠文(Michael)、黃子華、衛詩雅(Michelle)、朱栢康(朱康)合演的電影《破．地獄》(The Last Dance)，全片貫穿不同殮葬儀式，為先人「破地獄」送上最後一舞，同時揭示角色面對的地獄處境。朱康與Michelle演心結難解的兄妹，子華神演無奈加入殯儀行業的新手，他形容，「我代表了觀眾角度，以為不受影響，其實都要去面對自己的地獄。」

黃子華認為《破．地獄》的厲害之處是透過談喪禮儀式，反照生人的地獄處境。(蘇文傑攝) 朱栢康不介意演衰格角色，但希望別要斷章取義，單從表面作結論。(蘇文傑攝) 衛詩雅自言在開心家庭成長，與《破．地獄》角色的成長有很大反差。(蘇文傑攝)

角色反照人生地獄

《破．地獄》未正式上映已好評如潮，入圍今屆東京國際電影節，衛詩雅獲華鼎獎「華語最佳影視女演員」，獲獎項肯定之外，更讓不少觀眾共鳴並釋懷。黃子華形容劇本的厲害之處，片名已語帶相關，說的不只是喪禮儀式，更能反照個人的地獄處境。衛詩雅演的文玥終日黑口黑面，不滿傳男不傳女的喃嘸佬傳統，任職救護員執著於未能救人一命；朱栢康演的兄長志斌，自小已背負繼承喃嘸佬衣缽的責任，對太太唯命是從，總是活在別人操控之下。黃子華演的魏道生因疫情由婚禮策劃師轉型做殯儀。Michelle自言跟文玥有很大反差，「文玥最大地獄必然係佢屋企，我一個開心家庭成長，導演討論過，但佢話一定有我元素寫入角色，最後我發現自己一執著，跟文玥一樣。」

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《破．地獄》入圍今屆東京國際電影節，許冠文、黃子華，衛詩雅和導演出席當地首映活動。 衛詩雅指《破．地獄》角色郭文玥是從影以來最沉重角色，她憑此獲華鼎獎「華語最佳影視女演員」。 許冠文和黃子華相隔32年後在《破．地獄》再合作。 朱栢康在《破．地獄》演的無奈為繼承喃嘸佬衣缽的郭志斌。

唔怕衰格 最怕斷章取義

朱栢康從電影金都的「媽寶」、劇集《940920》的終極反派到《九龍城寨之圍城》演迫妻為娼的人渣，近年漸成為渣男角色的代表，今次在《破．地獄》演乞人憎的兄長志斌，問到可擔心被定型時，朱康直言不介意演衰格角色，但抗議單以「衰大佬」形容角色，「我最怕係斷章取義，只係做表層，你唔可以judge a book by its cover，人生的選擇，那怕眾人覺得唔好，其實有深層糾結。」子華神大表認同，「其實佢都喺人生地獄裡，佢喺戲裡的命運，跟大部分男人一樣，老婆說了就算，老婆話要信教就信、話要走就，作為一個愛家庭的人，可以怎樣？」作為演員，他需要找出角色的糾結，志武表面看是賴皮哥哥或兒子，實已陷深層的地獄，選擇以「無感」面對世界，「呢個係佢喺地獄生存機制，如果對所有事都認真，就細妹一樣，生活好難過，所以佢唔會用任何情感或行動去解釋自己取態。

黃子華自言因《破．地獄》釋懷，相約已不相往還的人吃飯，主動破冰。 朱栢康直言很多人生糾結不易化解，但《破．地獄》讓他更深體會別要創造更多地獄。(蘇文傑攝) 衛詩雅欣賞《破．地獄》裡，勇於擺脫家庭覊絆的兄長。(蘇文傑攝) 衛詩雅自言跟《破．地獄》角色同擁有某種執著。(蘇文傑攝) 黃子華形容他在《破．地獄》演的角色代表觀眾角度。 黃子華在《破．地獄》演的魏道生，從旁觀心態到反思生死。

擺脫家庭覊絆

演員揣摩角色，就如跟自己對話，朱康有感而發，「你估佢唔知會被唾罵嗎？」曾因劇集《940920》演大反派被網民罵全家的他坦言，我覺得自己越大越似多時都解釋，就算被世人所罵，都覺得你唔明話，點解釋都唔明。我自己真係想過人生，我參透。」志斌成家立室後，為免兒子再繼承喃嘸佬衣缽，決定舉家移民，在父親和妹妹最需要支擾時不顧而去，Michelle反欣賞志斌有勇氣擺脫原生家庭的覊絆，朱康續說，「好多時我們成長，對這世界錯對的睇法，大部分是家人告訴你，但你自己需要甚麼或想要甚麼，很多時都被這些概念蒙蔽，變相有很多壓抑。」

觀眾角度 破自身地獄

子華自言是代表觀眾角度進入紅磡區的殯儀業，本來替人策劃婚禮，因疫情生意淡薄，為渡過經濟危機轉行，「你以為唔受影響，以為搵錢就可以，但觀眾睇完戲就知，某啲時候猶如攞佢命，佢都要學習破佢嘅地獄。」魏道生漸從顧客身上領悟超渡在生者的重要性，「原來我幫咗呢家人做殮葬，嗰個感激我，就係喺對方最親愛人離開時，某程度上咗佢。」戲裡角色的啟發與執著，令現實中的子華學習釋懷，「拍完部戲令我一個唔打算再見面人食飯，部戲令我釋懷寬恕。原本係毫不掙扎，會再見面，但睇完戲覺得都體諒下，或者反過嚟講，人哋嘅你睇唔晒，況放鬆一次？」他亦坦言，一頓飯難以化解一切，但至少踏出一步，「起碼喺嗰餐，嗰餐都未得，就睇多一次啦。」

解結 急不來

朱康笑言，「我常說到後會唔會成為孤魂野鬼，在乎你在生時有冇好好處理你嘅執著或糾結。」從年幼年長纏擾已久的糾結，千絲萬縷，要解也不容易，他坦言急不來，「點可以用一個比較放鬆狀況處理？哪怕未必處理到地獄，但唔好繼續再創造更多地獄自己其他人。」Michelle自言向來對死亡有很大恐懼，學習破地獄或頌經等禮儀後，了解背後意思，反而減少恐懼，「以前有好多忌諱，見到紙紮公仔會拜一拜，對靈堂靈車好驚好忌諱，但拍完這戲會了解只係儀式，反而冇咁驚和無知。」

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