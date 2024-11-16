破地獄票房｜直逼5千萬 威脅《九龍城寨之圍城》爭年度賣座冠軍

文化體育及旅遊局文創產業發展處（文創處）及香港電影發展局率領電影業界代表團出席第37屆中國金雞百花電影節，並在金雞電影市場舉辦「香港電影項目推介會」，文創處及香港電影發展局亦帶領香港代表團參與中國金雞百花電影節的「金雞華語影展 – 港澳台影展」，並展映九部香港電影，台前幕後團隊也將於放映後與現場觀眾互動交流，今屆出席的香港電影人包括劉德華、吳君如、衛詩雅、太保、伍允龍、鍾鎮濤、蘇子茵，以及導演陳茂賢、梁冠堯、何妙琪、周鑫榮、郭子健和關文軒等，一起亮相於昨晚的金雞華語電影巡禮活動。最近在香港屢創紀錄的電影《破·地獄》，以及《我談的那場戀愛》、《武替道》及《惡人當道》更獲「年度華語電影」榮譽，由劉德華頒獎。

衛詩雅亮相金雞華語影展門票秒殺 《破·地獄》在影展一開賣戲票即告售罄，導演陳茂賢和女主角衛詩雅代表出席映後活動，衛詩雅表示電影的題材是全球性的：「我很有信心這個題材是大家共通的語言，關於家庭的矛盾及帶來的創傷，即使電影去到世界各地也能夠得到共鳴，因為生死這個題材是每個人都要經歷的，所以我很有信心，大家可以接收到電影帶出來的信息！」

《破·地獄》在港氣勢如虹，開畫一星期今早已破4000萬大關，下午的累積票房亦已突破4500萬，有望跟勁收逾1億票房的《九龍城寨之圍城》爭做本年度最賣座香港電影。