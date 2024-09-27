破浪男女專訪｜吳慷仁劉主平破格床戲靠枕頭排練 探索跨性別愛慾(有片)

大膽性愛與裸露場面，是18禁電影《破浪男女》的焦點，在戲中側面全裸的吳慷仁跟女主角劉主平早前特地從台灣來港，兩人接受本報專訪，談到兩人的破格床戲，慷仁強調絕非賣弄色情，所有親密接觸皆有指導在場指引，情慾背後為要窺探現代男女戀愛與性愛觀，「他們就像在大海裡在浮在沉，為要抓住一塊浮木，拼命掙扎。」

吳慷仁與劉主平在《破浪男女》因約炮而認識，前者是因出軌導致離婚的單親爸爸，後者演的小綠則是本是男兒身的跨性別女生。慷仁形容不斷轉換性伴侶的「單親霸」，實質心底渴望單純的愛情，「他是高手，從開始已知小綠是變性，喜歡她是有點錯摸，所以也有點懷疑自己，但最終還是因為單純的喜歡，繼續跟小綠相處。」曾自編自導《女朋友。男朋友》並憑《血觀音》獲金馬『最佳劇情片』的楊雅喆，刻意以浪漫詩意的方式交代兩人關係，為觀眾留想像空間。起初電影在台灣上映，有觀眾誤以為單親爸是雙性戀者，而小綠則是腐女一名，劉主平認為亦屬正常，「假如在路上遇到一位女生，單從姿態或講話狀態，未必想到跨性別，很多人以為她只是腐女，或是被職場霸凌的女生，或是不太女生的女生。」

反過來被吮 更怕醜

小綠因變性的緣故，追求性愛上的南天門(真正高潮)。兩人先性後愛，在愛與被愛的拉扯間，玩盡各種重口味性愛，上演一場又一場試探與對戰，其中一場出浴戲，吳慷仁側面全裸，早已被台灣傳媒形容為「17公分大鵰」，同場加映吮腳趾場口，他輕鬆表示，「她的腳趾乾乾淨淨，又冇香港腳，有甚麼要考慮？好彩導演如果叫她吮我腳趾頭，我會怕醜，要先去治療一下！」劉主平直言也感害羞，「就如慷仁哥所說，會覺得不自在，但也沒有害怕，反而會讓自己準備好狀態演那場戲。」

與枕頭排演情慾戲

兩人的親密接觸，當然不止於腳趾，不乏床上激戰。吳慷仁初出道時拍過不少文藝片，已有應付性愛場面的經驗，但首次有親密指導在場，他大讚劇組專業，「有些事情不方便跟對方說，有些部位不希望被觸碰，當感到不舒服時，你可以告訴誰？通知經理人再跟導演說，過程太慢了，今次在我們之間有人協助調整。」劉主平大感認同，可免卻直接跟對手表達的尷尬或膽怯，「我們各自可跟老師訂一個暗號，只有老師知道，如果覺得不舒服向老師反映，而對方不知道。」慷仁進一步解釋，「我倆拍這些戲前都有排練，就是跟枕頭排戲，老師扮演女生跟枕頭演，小綠照著跟枕頭演，再由小綠跟老師演，接著就扮演我，重複排練，最後才試演給導演看。」