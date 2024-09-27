破浪男女專訪｜柯煒林玩SM佩服梁湘華綁8小時超專業 最擔心真假難分(有片)

由柯煒林(Will)、梁湘華、吳慷仁和劉主平合演的《破浪男女》被喻為突破台灣影史尺度的色慾愛情電影，Will與梁湘華在戲中大玩SM愛的繩縛。兩人早前接受本報訪問，Will演長期戴著頭套的膠衣縛繩師「Uberdick」，為即將結婚的白Q(梁湘華飾)提供付費的綑綁性愛服務。Will爆料指導演楊雅喆為保持角色的神秘感，嚴禁他的身份曝光。作為被綁者的梁湘華，縱然一直不知男對手是誰，每天被綁6至8小時，仍投入演出，Will大讚專業亦全力接招，回想拍攝過程，最擔心是難分真假傷及對方。

戴頭套演戲 身份保密 戲裡的柯煒林與梁湘華大玩BDSM(綁縛與調教)，在買與賣之間不乏憐愛，Will演的Uberdick戴著頭套和穿緊身衣提供服務，湘華憶述兩人透過視像會議討論劇本時，Will被導演要求關掉畫面，全程有聲無畫，直至煞科後才知對手是香港演員柯煒林，她笑言，「幸好沒見面，因他實在太好笑了。」Will搶白道，「小弟都尚算有人認識，上網也能找到資料，我第一次收到劇本和call sheet，沒有我的演員名，只有Uberdick。」Will戴的頭套只露雙眼，兩人如何交流？他半說笑反問湘華，「我的眼睛那麼小，怎麼看到我眼睛背後的情緒？」冷不防湘華秒回，「我眼睛比較大，所以沒所謂！」接著他認真表示，起初也很落力以眼神交戲，「但拍了兩、三日後，發覺反而更不自然，楊雅喆導演眼睛也非常銳利，跟我討論毋須太刻意，像平時一樣就可以。」湘華亦補充說，「當你覺得不被看見，身體反應與動作，自然就會變得更真實。」

擔心弄假成真 為應付綁與被綁的戲份，兩人事前都各自上課學習技巧，拍攝現場亦有繩綁老師綑綁候，Will率先交代，「我需要綁的兩個招式較簡單，湘華不需要離地，她凌空的綁繩結構，全由專業的繩綁老師去做，因為那結構一定要隨時能拆解，才可保護被綁的人。」他大讚湘華敬業又厲害「這幾場戲大概拍了3日，她每日要被綁起6-8個小時，附了瞓在手術枱，還要凌空吊著，更要用膠紙封口，不知是演戲或真的好痛，我們不斷問她OK嗎？ 最厲害是在這狀態下，她釋放的能量很大，爆發力很強，很少機會跟這樣的女演員拍，令我更要用盡全力去接住。」湘華自言性格活潑開朗，跟角色有很大反差，早在預備期間已刻意收埋自己，感受角色的壓抑情緒，她形容拍攝被綁場口就如親歷其境：「感受那種極端反應，回到角色的回憶，我很感謝導演跟Will給我安全感，讓我放心洩漏真實情感。」拍戲是假，但感情卻很真實，兩人不約而同笑言，「不有時當演員都挺辛苦。」