破浪男女｜吳慷仁戲院限定全裸 柯煒林爆笑性愛解構：情緒全力扣殺羽毛球(有片)

吳慷仁在《破浪男女》的正面全裸，被台灣網友形容為「17cm大鵰」，問到拍攝可有心理關口時，他輕鬆回應，十幾年前初入行時，拍過不少文藝片，「其實都拍過類似的戲，但係宜家都睇唔返，因為很小品。」他與劉主平有極大膽的床上戲，兩人表示不覺尷尬，其中吳慷仁要吮劉主平腳趾，劉主平：「事前要保養一下，要尊重對手。」吳慷仁拍就大讚：「好乾淨！」他認真表示，「如果大家有機會入戲院睇這套戲，睇完唔會覺得係情色電影，不是為了這些場面才拍，我們是要表達四位的空虛。而且我好相信導演，如果是好自然的狀況下拍攝，根本不需要擔心。」

柯煒林被女主角以為是工作人員 柯煒林在戲中要穿緊身膠衣，只露出雙眼，問到可有扮演superhero的感覺，他卻形容，「包得好密實，其實乜都睇晒的緊身衣，反而俾我可以為非作歹的感覺。」為了方便穿著，要全身搽油，焗到一身汗。他與梁湘華有激烈的SM場口，梁湘華在拍之前一直不知跟誰演對手戲，Will自爆：「有場戲我要瞓喺度跟她對戲，事後湘華話：『邊個工作人員咁好心，幫我對戲。』」