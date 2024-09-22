破浪男女｜吳慷仁爆導演鍾意搞演員 柯煒林當場嚇親

吳慷仁、劉主平、梁湘華與柯煒林主演的《破浪男女》，被形容為台灣影史歷來最大尺度的情慾場面與主角的大膽裸露戲份。早前幾位主角出席由香港中文大學性別研究課程及双喜電影發行有限公司聯手合辦的《破浪男女》電影放映及座談會，以「《破浪男女》中的多元性/別與情慾探索」為題，跟大學生大方談情說性。

現場有不少觀眾已經上網聽過4位主角親自錄製的「角色語音私訊」，是節錄自楊雅喆導演為每個角色撰寫的人物小傳，讓演員更了解角色的背景。被問到各人跟導演的溝通與互動時，吳慷仁用廣東話幽默大爆：「導演鍾意『搞』演員！」嚇得柯煒林問吳慷仁是否想說「導演愛『教』演員」，吳慷仁稱楊雅喆導演非常憧得調教演員，以前他執導時會比較愛控制、多調整、調節演員的演出，但今次導演卻比較放鬆，任由他們發揮，但反而令他大嘆辛苦。

劉主平也笑說，拍水底戲就感覺被搞、被整蠱！因為難度極高，要閉氣睜眼，還要做出指定的形體動作，但拍出來的效果極美。梁湘華則坦言，拍攝BDSM繩縛的戲份，她和柯煒林都有去上繩縛課程，而導演更提供AV給她參考：「我在家也有練習綁自己的戲，戲中要用繩磨擦自己下體。我就感覺不太舒服！但必須要忍住痛，把『痛並快樂著』的效果演出來。」

柯煒林則表示拍戲並不是「大哂」，不可以藉口「為求真實感」而犧牲演員：「拍一個議題，不想消費或剝削了那些有相同經歷的人。而今次拍楊雅喆導演的電影，能感受到他尊重每一個人。」演員們對於能跨越地域與文化的差異，來到大學內跟學生分享電影，感覺新鮮，更開心發現大學生看《破浪男女》時看得很仔細深入，更非常踴躍發問，對《破浪男女》刻劃的性與愛有一定的共鳴。