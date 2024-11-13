破．地獄｜票房衝破2500萬 衛詩雅四出謝票有排忙

由許冠文、黃子華、衛詩雅等主演的《破．地獄》上映至今票房口啤俱佳，官方今日宣布票房已衝破2500萬，認真可喜可賀。衛詩雅的表現更獲大家一致睇好問鼎影后。連日來她亦馬不停蹄出席謝票活動，她日前在社交平台說︰「每日行程滿滿，多謝咁多位入場觀眾，期待喺戲院見到大家！」

日前香港測量師學會慈善基金有限公司舉行慈善觀映場，由香港測量師學會慈善基金主席暨香港測量師學會上任會長黃國良測量師及香港測量師學會高級副會長暨香港測量師學會40 周年籌委會主席梁志添測量師擔任主禮人，是次活動收益將用於有需要或身處困境的人士提供援助和財政支援，及幫助改善弱勢社群及老年人的生活。慈善觀映場當日獲得一眾贊助機構、香港測量師學會會員和善長人翁的參與及支持，衛詩雅亦有出席。

黃國良測量師於致辭時表示是次活動籌得善款，扣除所有成本，籌得超過港幣10 萬元，將全數用於慈善工作，包括幫助弱勢群體、提供緊急援助及推動學術研究等。

梁志添測量師於致辭時表示， 透過《破 · 地獄》慈善觀映場不僅支持香港本地電影產業，同時借此探討生與死的深層問題， 強化人與人之間的聯繫，傳遞「珍惜眼前人」的重要信息。作為香港測量師學會的一員，學會的使命是服務社會、推動社會發展，《破 · 地獄》電影主題與學會的核心價值高度契合，進一步加強了支援弱勢群體的決心。