破·地獄｜黃子華永不放棄演員夢　20萬票房變上億破紀錄

去年黃子華孭飛的《毒舌大狀》，成為是香港電影史上首部破億票房的港產片，最終創下約1.15億港元票房。今年，黃子華與許冠文兩位香港笑匠相隔逾30年後再度合作，但拍的不是喜劇，而是觸動人心的生死話題，口碑不絕。
文章出處：「當代中國」網站
回顧1990年代，「雙周一成」（周潤發、周星馳和成龍）可說是賀歲片的賣座保證。近年的賀歲片，也出現了一個賣座保證的名字，他叫黃子華。從昔日的票房毒藥，到今天億元票房福將，究竟黃子華是怎樣走過他的電影路。
《破·地獄》｜黃子華加國回流香港 一心實現演員夢
黃子華在香港長大，1984在加拿大讀書哲學系畢業後回流返港，立志成為演員。他曾在受訪表示，這個念頭改變了一生，只因不想過普通人的生活，但當時也不肯定自己做戲會做得好。
黃子華直言喜歡看電影，特別喜歡一些有性格的小角色，因為就是這些角色令電影內容更扣人心弦。看他的演出，很多人會期待笑位，引來共鳴。當大家都以為黃子華的演員夢是走喜劇路線，但他卻坦言「演員生涯的起步對象，是阿爾柏仙奴、羅拔迪尼路。」即是挑戰不同角色的實力派演員。
《破·地獄》｜黃子華做導演和編劇 只為達成演員夢想
在1990年代，黃子華開始擔任電影編劇和演員，趁機磨練演技和寫劇本的工夫。
除了涉足電影圈，他自1999年在無綫電視拍攝了多部電視劇，其中2000年夥拍鄭裕玲的處境喜劇《男親女愛》，獲得50點最高收視，為他帶來事業的高峰。
《男親女愛》的成功，令黃子華有機會開戲，第一次執導並擔任男主角，這套電影正是在2002年創下20萬低票房的《一蚊雞保鑣》。
《破·地獄》｜黃子華《一蚊雞保鑣》的失敗 帶來對人生的反思
黃子華曾憶述，當時是王晶叫他拍部笑片，由於不會有人為他度身訂造一套喜劇，結果黃子華就參與劇本創作，又做導演，一切都是為了達到做演員的目標。
《一蚊雞保鑣》的失敗，令黃子華反思，人生怎可能如此順境，可以電視和電影都同樣爆紅哩！
《破·地獄》｜賀歲片《棟篤特工》稱冠 黃子華喜劇電影大受歡迎
往後的日子，黃子華在影圈未有太大的發揮機會。直至2018年，他跟昔日電視劇《絕代商驕》拍檔佘詩曼主演的喜劇電影《棟篤特工》，不單在賀歲檔取得佳績，更以逾4,500萬成為2018年最高票房的香港電影，為黃子華洗脫票房毒藥的污名。
《棟篤特工》是黃子華首次孭飛的賀歲片報捷。兩年後，他跟劉心悠主演的《乜代宗師》亦是賀歲電影，更是黃子華相隔18年後，再執導演筒的第二部自編自導自演作品，電影票房近3,000萬。
《破·地獄》｜黃子華《飯戲攻心》演出亮眼 收逾7,700萬大豐收
2022年的《飯戲攻心》，帶給觀眾的不單是笑料，還有親情和愛情的反思，黃子華飾演的大哥陳鴻，對弟弟表現的大愛、以及戲中錯綜複雜的感情關係，同樣令人眼前一亮。電影票房收逾7,700萬，是黃子華的電影紀錄中的大豐收作品。
《破·地獄》｜黃子華《毒舌大狀》賀兔年 正義大律師贏取觀眾掌聲
不足半年，黃子華又以另一個不同面貌的2023年賀歲片《毒舌大狀》跟觀眾見面，這次是由初時的毒舌大律師林涼水，逐漸變成了據理力爭、正義凜然的代表，憑着正義之心，在法庭上演滔滔雄辯，令觀眾齊聲叫好。
《毒舌大狀》的氣勢如虹，自1月21日上映以來，一直屢破票房紀錄，不單超越《明日戰記》（8,194萬）成為港產片票房第一位。在上映第32日，即2月21日下午6時，香港累積票房達到$100,017,474，衝破1億大關，為香港電影創下歷史性一刻。
最終，電影累積票房約1.15億，超越《美國隊長3：英雄內戰》，成為香港最賣座電影第8位。
《破·地獄》｜黃子華許冠文合作 生死話題觸動人心
黃子華和許冠文曾在1992年電影《神算》合作，這次的《破．地獄》是兩位香港笑匠相隔逾30年後攜手合作，但電影並非喜劇，而是嚴肅的劇情片，也是一個港產片甚少涉獵的主題，就是講生死、思考人生的電影。
《破．地獄》在2024年11月9日正式上畫，立即成為了香港電影史上開畫日的票房冠軍，超越了《九龍城寨之圍城》的519萬紀錄；不足兩日，已衝破1,500萬票房。若以此票房走勢，估計有機會成為另一套黃子華的億元作品。