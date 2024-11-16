破·地獄｜黃子華永不放棄演員夢　20萬票房變上億破紀錄

去年黃子華孭飛的《毒舌大狀》，成為是香港電影史上首部破億票房的港產片，最終創下約1.15億港元票房。今年，黃子華與許冠文兩位香港笑匠相隔逾30年後再度合作，但拍的不是喜劇，而是觸動人心的生死話題，口碑不絕。

文章出處：「當代中國」網站

回顧1990年代，「雙周一成」（周潤發、周星馳和成龍）可說是賀歲片的賣座保證。近年的賀歲片，也出現了一個賣座保證的名字，他叫黃子華。從昔日的票房毒藥，到今天億元票房福將，究竟黃子華是怎樣走過他的電影路。

《破·地獄》｜黃子華加國回流香港 一心實現演員夢

黃子華在香港長大，1984在加拿大讀書哲學系畢業後回流返港，立志成為演員。他曾在受訪表示，這個念頭改變了一生，只因不想過普通人的生活，但當時也不肯定自己做戲會做得好。

黃子華直言喜歡看電影，特別喜歡一些有性格的小角色，因為就是這些角色令電影內容更扣人心弦。看他的演出，很多人會期待笑位，引來共鳴。當大家都以為黃子華的演員夢是走喜劇路線，但他卻坦言「演員生涯的起步對象，是阿爾柏仙奴、羅拔迪尼路。」即是挑戰不同角色的實力派演員。

《破·地獄》｜黃子華做導演和編劇 只為達成演員夢想

在1990年代，黃子華開始擔任電影編劇和演員，趁機磨練演技和寫劇本的工夫。

除了涉足電影圈，他自1999年在無綫電視拍攝了多部電視劇，其中2000年夥拍鄭裕玲的處境喜劇《男親女愛》，獲得50點最高收視，為他帶來事業的高峰。