英國足球明星大衛碧咸(David Beckham)昨日在IG上載與12歲女兒哈七(Harper Seven Beckham)的合照,並寫上:「My little girl is growing up, MY boys get ready.(我的小女兒正在長大。男孩們請準備好。)」並標籤了3位兒子布魯克林(Brooklyn Beckham,25歲)、羅密歐(Romeo Beckham,21歲)和告魯斯(Cruz Beckham,19歲)的社交帳號。