熱門搜尋:
工展會2023 天氣 聖誕節2023 六合彩 馬國明湯洛雯結婚 旅發局餐飲消費券 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-12-15 17:08:16

社內相親專訪｜陳漢娜兩年無戲拍 難忘與Anson Lo替身演戲 沈殷怡演父女決裂戲感委屈(多圖+有片)

分享：
陳漢娜和沈殷怡在港版《社內相親》首次合作，兩人一拍即合，結成好友。(陳奕釗攝)

陳漢娜和沈殷怡在港版《社內相親》首次合作，兩人一拍即合，結成好友。(陳奕釗攝)

MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)，夥拍陳漢娜(Hanna)和沈殷怡(Shirley)合演的港版《社內相親》，今晚(15)播出大結局。HannaShirley演分演韓版女主角金世正和薛仁雅的角色，向來多演暗黑沉鬱角色的Hanna，首次演充滿喜感的角色，她直言最大掙扎是擔心毀了原劇，最後決定豁出去是因為好想演戲，「其實自《年少日記》後，已有兩年沒拍過戲……想讓觀眾或自己看到，原來我也可這樣。」Shirley繼《野人老師》後再演戲份重角色，今次由頭演到尾表現自然，獲盧覓雪和歐陽偉豪(Ben Sir)大讚是難得有喜感的女神。

陳漢娜和沈殷怡在港版《社內相親》首次合作，兩人志趣相投。(陳奕釗攝) 陳漢娜和沈殷怡在港版《社內相親》演閨密，甚有默契。(陳奕釗攝) 陳漢娜表示掙扎良久才答應接拍港版《社內相親》。(陳奕釗攝) 沈殷怡獲知被選中在《社內相親》演映書後，立即致電母親高呼：阿媽我得咗喇！。(陳奕釗攝)

與Edan靠「炸雞味」咀戲破冰？

Shirley在試鏡時已演過劇中不同角色，最心儀是陳映書一角，當獲通知被選中時，立刻打電話給母親高呼：「阿媽我得咗喇！」母親被弄得一頭霧水。興奮過後，當知道佔戲很重而拍攝期間緊湊，Shirley不敢怠慢，未收到港版劇本已立睇韓版做功課，並請教戲劇老師，「一向多做主持或綜藝節目，通常靠筆記，所以記低角色會做甚麼，拎住劇本當護身符，點知被Edan發現，被他瘋狂取笑。」兩人的親熱床戲已經播出，她早前大爆Edan拍咀戲前竟食炸雞，問到除了炸雞味，可感到緊張？她表示無論有冇咀戲，每日拍攝都超緊張，「其實我跟Edan拍第二日，不太熟時已拍了咀戲，其實他很好，好願意溝通，想拍出令觀眾追看的CP感，像睇韓劇時的粉紅泡泡幻想。」Ben Sir和雪雪就大讚她與Edan表現亮眼，CP感與喜感俱備，她謙虛回應，「我哋幾乎每天對著，自然培養了默契，感染了Edan的幽默感。」

陳漢娜與Anson Lo在港版《社內相親》合演情侶。 沈殷怡與Edan在港版《社內相親》合演情侶，CP感與喜感俱備。 沈殷怡與陳漢娜在港版《社內相親》演一對閨密。 Shirley與Edan開工第二日便拍咀戲。

跟Anson Lo拍咀戲 最緊張一次

相信不少觀眾對Hanna參演韓式偶像劇都感驚訝，她自言性格慢熱，予人冷酷感覺，跟可愛又具親和力的孫賀利/孫美玲，有甚大反差，掙扎良久才答應接拍，「唔想破壞韓版的美好，如果唔做就一定唔會錯。其實自《年少日記》後，已有兩年沒拍過戲，但作為演員總希望有多點演戲機會，多作不同嘗試，如果連自己都覺得不可能或有掙扎，不如就試試，讓觀眾或自己看到，原來我都可以這樣子。」Hanna的演出獲網民激讚，既能展現孫美玲的奔放，同時又流露孫賀利的可愛，她直言花了不少心思設計肢體動作。至於拍親熱戲，經驗豐富的Hanna直言，跟Anson Lo拍咀戲算是最緊張一次，始終對方是萬人迷「教主」，她半說笑指，「但我冇阿Lo咁緊張，他始終是第一次。」談到拍親熱戲時被Anson Lo推到撼牆，「拍戲現場不會有太多顧忌，我冇被撞親，其實拍親熱戲要記住走位等，大家想演好那場戲，多於浪漫幻想。」

沈殷怡和陳漢娜均表示，有戲拍已經好滿足。(陳奕釗攝) 陳漢娜和沈殷怡在《社內相親》與Anson Lo和Edan有咀戲，兩人互相傾訴分擔壓力。(陳奕釗攝) 陳漢娜在港版《社內相親》的演出，教人眼前一亮。(陳奕釗攝) 陳漢娜在拍港版《社內相親》之前，原來已有兩年沒戲拍。(陳奕釗攝) 沈殷怡在港版《社內相親》首次做女二，心情既興奮又緊張。(陳奕釗攝) 沈殷怡自知演戲經驗尚淺，只盼把握每次機會，不斷進步。(陳奕釗攝) 沈殷怡難忘在港版《社內相親》中，與曹查理父女決裂的對手戲。 陳漢娜享受在港版《社內相親》演奔放的孫美玲。 陳漢娜難忘拍《社內相親》時，因Anson Lo病倒要與替身演對手戲。

委屈到想返屋企攬實爸爸

Hanna和Shirley演一對閨密，兩人因拍劇發現彼此志趣相投結成好友，Shirley笑言，「我倆都唔鍾意出街，有點社恐，鍾意Pokémon和飲咖啡。」她大爆劇中一場醉酒戲，兩人真的很放鬆地亂噏，料不到導演竟收貨。問到有甚麼難忘的戲份，兩人選的都不是親熱戲，Shirley對於跟父親(曹查理飾)的決裂戲尤為深刻，「基本上是一日拍完，從起初小爭執到最後斷絕關係，查理哥的嚴肅感和氣勢，令我完全被震懾，拍到最後一場，好想返屋企攬實老竇，真係覺得好委屈。」現實中，Shirley父母曾經不贊成她入行，「他們不太明白娛樂圈運作，擔心我會行差踏錯；其實映書的家人，也不太明白子女有自己的夢想。當然我的家有個美好結局，爸媽每晚都追住來睇，我覺得好溫暖。」

Ad Block

難忘與Anson Lo替身演戲

Hanna則表示最享受演奔放的孫美玲，而最大挑戰是與「替身」Anson Lo演對手戲，原來拍攝期間撞正教主開演唱會，兩人的對手戲全放在後期拍攝，「他開完演唱會要拍劇好辛苦，有兩、三天病了，其實辦公室很多場戲，我要對著替身演，副導演在旁邊讀對白，我真的要想像阿Lo怎樣演繹，其實拍這劇真係要用120%想像力！」經歷兩年冇戲拍的日子，今次既有新嘗試亦具挑戰性，廣獲好評，她認真表示，「其實我任何時候都會自我質疑，總覺得可以做好一點，始終現時香港較少製作，這是訓練自己的機會，經歷一些別人或自己都覺得沒可能做到的事，有人找自己拍戲，一年一套已好開心。」Shirley自言是演戲生涯踏出一少步，「《野人老師》算是踏足左腳，今次再踏足右腳，無論大家鍾唔鍾意，起碼大家看到我拍劇，一套比一套戲好，不嫌棄再看下一部戲，對我來說是最開心的事。」

 

Grace  陳奕釗

化妝：San Chan(陳漢娜)

髮型：Heitai Cheung(陳漢娜)

服裝：ba&sh(沈殷怡)

陳漢娜和沈殷怡接受本報專訪，分享港版《社內相親》的點滴趣事。 沈殷怡。(陳奕釗攝) 沈殷怡。(陳奕釗攝) 沈殷怡。(陳奕釗攝) 沈殷怡。(陳奕釗攝) 沈殷怡。(陳奕釗攝) 陳漢娜。(陳奕釗攝) 陳漢娜。(陳奕釗攝) 陳漢娜。(陳奕釗攝) 陳漢娜。(陳奕釗攝) 陳漢娜。(陳奕釗攝) 陳漢娜。(陳奕釗攝)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受