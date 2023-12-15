社內相親專訪｜陳漢娜兩年無戲拍 難忘與Anson Lo替身演戲 沈殷怡演父女決裂戲感委屈(多圖+有片)

由MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)和呂爵安(Edan)，夥拍陳漢娜(Hanna)和沈殷怡(Shirley)合演的港版《社內相親》，今晚(15日)播出大結局。Hanna和Shirley演分演韓版女主角金世正和薛仁雅的角色，向來多演暗黑沉鬱角色的Hanna，首次演充滿喜感的角色，她直言最大掙扎是擔心毀了原劇，最後決定豁出去是因為好想演戲，「其實自《年少日記》後，已有兩年沒拍過戲……想讓觀眾或自己看到，原來我也可這樣。」Shirley繼《野人老師》後再演戲份重角色，今次由頭演到尾表現自然，獲盧覓雪和歐陽偉豪(Ben Sir)大讚是難得有喜感的女神。

與Edan靠「炸雞味」咀戲破冰？ Shirley在試鏡時已演過劇中不同角色，最心儀是陳映書一角，當獲通知被選中時，立刻打電話給母親高呼：「阿媽我得咗喇！」母親被弄得一頭霧水。興奮過後，當知道佔戲很重而拍攝期間緊湊，Shirley不敢怠慢，未收到港版劇本已立睇韓版做功課，並請教戲劇老師，「一向多做主持或綜藝節目，通常靠筆記，所以記低角色會做甚麼，拎住劇本當護身符，點知被Edan發現，被他瘋狂取笑。」兩人的親熱床戲已經播出，她早前大爆Edan拍咀戲前竟食炸雞，問到除了炸雞味，可感到緊張？她表示無論有冇咀戲，每日拍攝都超緊張，「其實我跟Edan拍第二日，不太熟時已拍了咀戲，其實他很好，好願意溝通，想拍出令觀眾追看的CP感，像睇韓劇時的粉紅泡泡幻想。」Ben Sir和雪雪就大讚她與Edan表現亮眼，CP感與喜感俱備，她謙虛回應，「我哋幾乎每天對著，自然培養了默契，感染了Edan的幽默感。」

跟Anson Lo拍咀戲 最緊張一次 相信不少觀眾對Hanna參演韓式偶像劇都感驚訝，她自言性格慢熱，予人冷酷感覺，跟可愛又具親和力的孫賀利/孫美玲，有甚大反差，掙扎良久才答應接拍，「唔想破壞韓版的美好，如果唔做就一定唔會錯。其實自《年少日記》後，已有兩年沒拍過戲，但作為演員總希望有多點演戲機會，多作不同嘗試，如果連自己都覺得不可能或有掙扎，不如就試試，讓觀眾或自己看到，原來我都可以這樣子。」Hanna的演出獲網民激讚，既能展現孫美玲的奔放，同時又流露孫賀利的可愛，她直言花了不少心思設計肢體動作。至於拍親熱戲，經驗豐富的Hanna直言，跟Anson Lo拍咀戲算是最緊張一次，始終對方是萬人迷「教主」，她半說笑指，「但我冇阿Lo咁緊張，他始終是第一次。」談到拍親熱戲時被Anson Lo推到撼牆，「拍戲現場不會有太多顧忌，我冇被撞親，其實拍親熱戲要記住走位等，大家想演好那場戲，多於浪漫幻想。」

委屈到想返屋企攬實爸爸 Hanna和Shirley演一對閨密，兩人因拍劇發現彼此志趣相投結成好友，Shirley笑言，「我倆都唔鍾意出街，有點社恐，鍾意Pokémon和飲咖啡。」她大爆劇中一場醉酒戲，兩人真的很放鬆地亂噏，料不到導演竟收貨。問到有甚麼難忘的戲份，兩人選的都不是親熱戲，Shirley對於跟父親(曹查理飾)的決裂戲尤為深刻，「基本上是一日拍完，從起初小爭執到最後斷絕關係，查理哥的嚴肅感和氣勢，令我完全被震懾，拍到最後一場，好想返屋企攬實老竇，真係覺得好委屈。」現實中，Shirley父母曾經不贊成她入行，「他們不太明白娛樂圈運作，擔心我會行差踏錯；其實映書的家人，也不太明白子女有自己的夢想。當然我的家有個美好結局，爸媽每晚都追住來睇，我覺得好溫暖。」