神奇4俠｜《神奇4俠：英雄第一步》首發預告 4俠造型首曝光

Marvel Studios主腦奇雲費治 (Kevin Feige)監製強調，神奇4俠是 Marvel史上首個超級英雄家庭，而由《溫黛與幻視》(Wanda Vision)導演麥沙克曼（Matt Shakman）執導的《神奇4俠:英雄第一步》將會是啟動復仇者全新篇章關鍵核心。新版「神奇4俠」陣容包括《帝國驕雄II》男星貝哲羅柏斯卡（Pedro Pascal）飾演「神奇先生」、《職業特工隊》系列靚女雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）飾演「隱形女俠」、《怪奇物語》男星祖瑟昆恩 （Joseph Quinn）飾演「霹靂火」尊尼斯湯、《大熊餐廳》艾邦摩斯巴拉赫（Ebon Moss-Bachrach）飾演「石頭人」。《玩轉麥高維治》尊麥高維治（John Malkovich）、《創造安娜》茱莉亞嘉納（Julia Garner）及《第一凶兆》拉夫恩利臣（Ralph Ineson）強勢加盟。

《神奇4俠》先後拍過兩部，其中2000年初的版本最受歡迎，演「霹靂火」的基斯伊雲斯（Chris Evans）與演「隱形女俠」的謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）更因此而成功上位，後來基斯更憑演另一超英角色「美國隊長」爆紅。由於新版的故事設定於六十年代，「4俠」的造型都相當復古，故事講述神奇4俠全家總動員，力抗四處吞食星球想稱霸宇宙的恐怖強敵「殲滅者」（賴夫英納森 飾）和神秘手下銀魔（茱莉亞嘉納 飾），捍衛地球存亡。

暫時未知「4俠」勁敵由羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)飾演的「末日博士」會否於片中驚喜現身？

