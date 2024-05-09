神耆小子｜傅嘉莉錯手摑Kent哥勁心慌 開心今年有多部作品推出

鄭則仕(Kent哥)、樊亦敏、冼靖峰、羅毓儀和吳子沖等今日到紅磡出席《神耆小子》宣傳活動。傅嘉莉(Kelly)在劇中扮演Kent哥的女兒，她在活動上透露，在劇中錯手摑了Kent哥一巴，要趁機向他表示歉意。Kelly受訪時稱，當時摑了Kent哥一巴後，因為導演沒有叫停，於是大家繼續交戲，Kent哥亦立即撥開她的手，她坦言當下心裡非常驚慌，很想立即跟Kent哥道歉。

Kent哥演出絕不保留

Kelly表示很期待這一幕播出，她大讚Kent哥是非常投入及認真的演員。她稱其中一場Kent哥在食粥時，因為聽到她的說話而噴粥，她坦言很多演員在這些場口會很有保留，但Kent哥完全沒有包袱，毫無保留演出，自己感受甚深。

談到另一位對手蕭正楠，Kelly稱蕭正楠對鏡頭的觸覺很敏感，知道如何配合鏡頭擺位，自己仍在這方面需要學習，跟他有不少搞笑場口，特別是學生時期的演繹，她坦言當時很擔心自己的年紀再演17、8歲會很突兀，幸好導演表示沒有問題。