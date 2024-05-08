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娛樂
2024-05-08 21:16:30

神耆小子｜冼靖峰與鄭則仕合作有火花 超著緊表現公開接受網民批評

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Kent哥跟冼靖峰初次合作，已很有默契。

Kent哥跟冼靖峰初次合作，已很有默契。

冼靖峰(Archie)在《神耆小子》中與鄭則仕(Kent)及蕭正楠有大量對手戲，兩位前輩早前在宣傳活動上亦曾點名大讚冼靖峰，而觀眾對他的表現亦是讚多過彈，認為新人來說，他的演繹算是不錯，就算拍住Kent哥亦表現得自然。不過比較多爭議是蕭正楠跟冼靖峰的父子組合，不少人認為他們予人感覺像兄弟，甚至估計劇情是否會安排冼靖峰發現蕭正楠只是他的養父。

冼靖峰跟蕭正楠看上去似兄弟多過似父子。

冼靖峰跟蕭正楠看上去似兄弟多過似父子。

冼靖峰與Kent哥合作有默契

昨日一場冼靖峰與Kent哥咬耳仔討論調查進度的場口，二人幾乎面貼面，冼靖峰受訪時透露該場拍攝相當難忘：「因為Kent哥想做到一shot落嘅效果，但我第一日唔係好get到應該點演，所以我哋最後都要分shot拍。我哋之後都因為拍唔到想要嘅效果好唔開心，好彩後尾有機會畀我哋補拍，我哋真係十分鐘內搞掂咗個一shot落，仲要兩次就搞掂咗。雖然隔咗成三日先再拍，但我哋竟然都冇唔記得對白，呢件事真係好有滿足感。」

冼靖峰與Kent哥咬耳仔討論調查進度的場口，二人幾乎面貼面。 冼靖峰與Kent哥咬耳仔討論調查進度的場口，二人幾乎面貼面。 冼靖峰與Kent哥咬耳仔討論調查進度的場口，二人幾乎面貼面。 冼靖峰與Kent哥咬耳仔討論調查進度的場口，二人幾乎面貼面。 冼靖峰與Kent哥咬耳仔討論調查進度的場口，二人幾乎面貼面。

冼靖峰超著緊表現

冼靖峰因為首次孭重飛，他非常著緊外間對他的評價，更在IG兩度開po著網民留下意見，並透露看到自己不足的地方再反覆練習。今日他在社交平台分享幾張背劇本時的自拍照，坦言自己當時用讀書時的背書方法去把劇本記入腦，作為師兄的丁子朗就以「神耆龍子」稱呼對方，非常搞笑。

冼靖峰在ig開po問大家意見。 冼靖峰在ig開po問大家意見。 冼靖峰在ig開po問大家意見。
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