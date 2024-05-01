神耆小子｜蕭正楠曹永廉開心與鄭則仕合作 讚冼靖峰有進步

由鄭則仕(Kent哥)、蕭正楠、冼靖峰(Archie)及曹永廉等主演的《神耆小子》，將於5月6日起逢周一至五在晚上8點半在翡翠台播出。昨日一眾演員到商場為劇集宣傳。蕭正楠與曹永廉兩位好朋友再合作，他們表示今次在劇集的對手戲不多，但大家都跟Kent哥各有大量對手戲，「同Kent哥合作好好，可以學到好多嘢，佢講出嚟點做睇下大家有咩火花，之後又真係精彩好多。真係睇住Kent哥啲戲大，同佢合作可以話係夢想成真。」

蕭正楠今次在劇中扮演冼靖峰的爸爸，但因為有腳傷需要拐拐下，因此特別在其中一隻腳穿多些襪，做出效果。問到他跟Kent哥和冼靖峰兩個不同世代的演員合作，感覺如何，蕭正楠說︰「這部戲讓我看到Ken哥很用心去教新人，你遇到有個前輩去提點你，跟你自己去拍三、五、七年都係咁，完全係兩回事，佢會告訴你每一場戲點解要咁做。我覺得新的Archie或Yuki(羅毓儀)得益比較多，因為我見Kent哥現場會俾好多意見，我覺得是令到部戲好看了，令佢哋好快入到角色，所以我覺得家有一老如有一寶。」

曹永廉讚冼靖峰進步快

曹永廉更特別大讚Archie非常有禮貌、乖，以及是令人欣賞的藝人，指他在劇中做足功課，見到他進步非常大。蕭正楠聞言笑謂像自己出道時的樣子，他指Archie很虛心受教，而且進步神速，更笑曹永廉開初有教幾位新人，但見到他們表現比他好都不敢再教。

二人表示今次劇集圍繞親情多，蕭正楠更要當老竇，他笑謂因為一出場就已經有個廿多歲的小朋友，而且劇中是朋友式溝通，並沒有因此令他特別想做爸爸。曹永廉自認在家是一名嚴父，他稱坊間很少戲交代父子隔閡，今次劇種有不少場口圍繞親情，讓大家可以了解更多家庭的相處模式。

提到姜麗文結婚當日，曹永廉兩位小朋友擁有一雙長腿，而且樣子不俗，作為老竇的他就表示不覺一對子女靚，搞笑表示自己長得好樣一點。